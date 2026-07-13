U Srbiji će u ponedeljak, 13. jula, biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 31.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 29.

U Srbiji će idućih sedam dana biti pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, prenosi Tanjug.

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