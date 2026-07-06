Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 21.09 časova na uglu Ruzveltove ulice i Ulice kraljice Marije u Beogradu, kada su se sudarili autobus i motocikl, a u udesu je povređeno više osoba, među kojima i osmogodišnje dete.

Prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, dojavu o sudaru dispečerska služba primila je u 21.09 časova, nakon čega su na mesto nesreće odmah upućene dve ekipe.

Najteže je povređen devetnaestogodišnji vozač motocikla, koji je zadobio teške telesne povrede. Kako prenosi RTS, mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar na dalje lečenje.

Pored motocikliste, u nezgodi su povređene još dve osobe - muškarac star 61 godinu i dečak od osam godina. Svi povređeni su zbrinuti nakon dolaska ekipa Hitne pomoći, a odrasli pacijenti transportovani su u Urgentni centar. Osmogodišnje dete prevezeno je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici radi dalje dijagnostike i lečenja.

Okolnosti pod kojima se dogpdila nezgoda biće utvrđene istragom, dok se očekuje više informacija o zdravstvenom stanju povređenih.

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