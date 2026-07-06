U kući u naselju Đeram u Pirotu policija je pronašla beživotna tela bračnog para Jasmine (56) i Milivoja (57), koji su ubijeni udarcima tupim predmetom u glavu.

Prema tadašnjim policijskim navodima, osnovano se sumnjalo da ih je ubio njihov sin Branislav (34).

Slavoljub M., načelnik Policijske uprave Pirot, rekao je novinarima koji su se okupili ispred kuće da su ubistvo prijavile komšije, kojima je Branislav rekao da je u kući zatekao mrtve roditelje.

„Na osnovu pronađenih tragova, razgovora sa komšijama i sa Branislavom, sumnjamo da je mogući izvršilac ovog teškog krivičnog dela upravo Branislav, sin ubijenih, koji je uhapšen. Određen mu je pritvor od 48 sati. On je sinoć, uz prisustvo advokata i istražnog sudije, najpre negirao, a potom priznao da je ubio svoje roditelje“, rekao je M.

Kako se tada saznalo, 2009. godine kada se dogodilo ubistvo, Jasmina i Milivoje ubijeni su udarcima bradvom po glavi.

Šef Odeljenja za opšti kriminalitet u Policijskoj upravi Dragan S. rekao je da pretpostavlja da motiv ubistva nije bilo koristoljublje, „već verovatno mržnja i narušeni porodični odnosi“.

Komšije govorile su da ne mogu da veruju da se to dogodilo u njihovom komšiluku.

„Cele noći nismo mogli da spavamo. Oboje su bili dobri domaćini i ne znam šta se desilo. Bili su dobre komšije i skromni ljudi. Ne znam ko je to učinio. Njihov sin Branislav bio je skroman dečko, ali se njegovo ponašanje promenilo pošto je bio na ratištima u Bosni i na Kosovu. Znam da iza sebe ima dva braka i jedno dete iz prvog braka“, rekao je novinarima komšija Blagoje D.

Jasmina je bila zaposlena u „Prvom maju“, a Milivoje u preduzeću „Dragoš“.

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