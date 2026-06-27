Voditeljka Pink televizije Ana Radulović je svojevremeno imala problem sa licem koji je trajao četiri nedelje.

Tada je otkrila da je oprala kosu hladnom vodom, nakon čega je dobila facijalis.

Dok je bila u tom stanju Ana je zamolila kolege da je ne snimaju u krupnom kadru, jer nije želela da je gledaoci sažaljevaju.

Međutim, zbog njenog lica tada su krenuli da se nižu razni komentari.

"Zbog svetla na kameri je to delovalo užasno"

U jednom trenutku, korisnici društvenih mreža krenuli su da objavljuju njenu fotografiju i govore kako je koristila narkotike, te da je to prouzrokovalo njen tadašnji izgled.

- Imala sam taj problem dugo i nisam želela da me snimaju izbliza. Zamolila sam naše kolege da se to ne prenosi i nisam želela da me iko sažaljeva i da vodim emisiju u tom stanju. Međutim, posle određenog vremena meni je bilo bolje, ali zbog svetla na kameri je to delovalo užasno, ali sam ja odlučila da dam izjavu na tu temu zbog raznih optužbi na račun izgleda moje face. Možda se ja nekome ne sviđam kako izgledam ili kako vodim emisiju, ali ne dozvoljavam da se priča kako sam ja koristila nešto za šta sam izričito protiv - rekla je Ana Radulović za Informer.

BONUS VIDEO: