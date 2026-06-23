Istražitelji austrijske specijalne radne grupe “Ahil” saopštili su danas da je u Mađarskoj uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine, za kojim je Austrija raspisala međunarodnu poternicu.

Kako prenose mediji, reč je o 30-godišnjem istaknutom pripadniku narko-klana, za kojim su Austrijanci dugo tragali. Smatra se organizatorom ozloglašenog zapadnobalkanskog klana i sumnja se da je drogu krijumčario “na veliko”.

Kod njega su tokom hapšenja pronađeni kriptovani telefoni, kokain i čak 430.000 evra u gotovini.

Istražiteljima posebne radne grupe "Ahil" u mrežu je, kako se pretpostavlja, upala "krupna riba". Na to ukazuju višemesečne i detaljne istrage koje su prethodile hapšenju, rekla je portparolka policije Julija Šik.

Optužbe protiv 30-godišnjaka, sa prebivalištem u Beč-Landštraseu, veoma su ozbiljne: prema navodima policije, posedovao je 42 kilograma kokaina i 15 kilograma kanabisa. Ali to nije sve - svojim klijentima je navodno nudio i "manje" količine kokaina i spida: konkretno jedan kilogram kokaina i deset kilograma spida.

Polazi se od pretpostavke da je reč o unosnom narko-poslu. Osumnjičeni je navodno predao oko 100.000 evra do sada nepoznatim osobama. Od samo jednog kupca je primio 430.000 evra u gotovini.

Prema rečima Julije Šik, njemu je, konkretno, dokazano članstvo u organizovanoj grupi koja deluje sa Zapadnog Balkana. Šema je istražiteljima već dobro poznata:đ

- Počinioci koriste šifrovane kripto-mobilne telefone kako bi preko granica organizovali trgovinu narkoticima i pranje novca - objašnjava Šik.

Tužilaštvo u Beču izdalo je međunarodni nalog za hapšenje. Osumnjičeni je na kraju uhapšen u Mađarskoj i početkom maja 2026. izručen Austriji. Nakon sprovođenja u bečku kriminalističku policiju odbio je da daje izjave. Po nalogu tužilaštva sada se nalazi iza rešetaka.

Tokom istrage istražitelji su uspeli da povežu slučaj sa ranijim događajem. Još 2024. godine tada 37-godišnji austrijski državljanin uhapšen je u Barseloni po međunarodnom nalogu zbog prodaje 55 kilograma kokaina, vrednog oko dva miliona evra. Pokazalo se da je i on verovatno pripadao istoj grupi kao i 30-godišnjak iz BiH.

Prema navodima Šik, u nastavku istrage otkrivena je direktna veza između 30-godišnjeg osumnjičenog i 37-godišnjaka. Državljanin BiH je navodno još pre hapšenja 2024. godine primio gotovinu iz narko-poslova. Intenzivna istraga protiv drugih mogućih saučesnika i dalje se nastavlja.

Alo/Nezavisne

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