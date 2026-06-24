Oduševljenje nije krio, pa je svoje iskustvo podelio na društvenim mrežama, ističući da ovakav čin dobrote nije nešto na šta su oni iz Rusije navikli.

Na TikTok nalogu "beogradskiorao", Rusa koji živi u našoj državi, Jurij Merežko (40) javno je pohvalio gostoprimstvo i humanost ljudi u Srbiji. Kako je ispričao, njegovi prijatelji iz Rusije iznajmili su automobil i krenuli na Taru, ali im se vozilo pokvarilo dvadesetak kilometara pred odredište.

- Braćo Srbi vi ste mnogo dobri. Moji prijatelji Rusi iznajmili su vozilo i krenuli na Taru i pokvario im se auto na oko 20 kilometara od Tare. Jedva su doterali auto do nekog servisa i nisu znali šta da rade dalje, pozvali mene i ja sam im rekao da mogu da dođem do njih, ali da će to biti kasno - ispričao je on u snimku.

Tada je usledilo iznenađenje koje nisu očekivali.

-I onda, lepa stvar. Vlasnik servisa im je dao svoj auto do sutra da ga koriste i da mogu da odu tamo gde su iznajmisli kuću, da mogu da uživaju. Sutradan su se vraćali i on je njima popravio auto, a oni su mu vratili njegov. Mi (Rusi) ne možemo da verujemo u to. Za nas to nije nešto normalno. Svaka vam čast - poručio je ovaj Rus.

Gest vlasnika servisa i iznenađenje i zahvalnost ruskih turista brzo su privukli pažnju korisnika društvenih mreža. Ova priča još jednom je pokazala da su gostoprimstvo i spremnost da se pomogne drugome vrednosti po kojima je Srbija nadaleko poznata.