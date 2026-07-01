Sudija za prekršajni postupak istakla je da su oni odgovorni, jer su na Gazimestanu "skandirali nacionalističke parole: Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta".

Izricanju presude prisustvovao je i ambasador Crne Gore na Kosovu Bernard Čobaj, kao i predstavnici međunarodnih misija.

Privedeni na Gazimestanu saslušani su pred Osnovnim sudom u Prištini 29. juna, kada su negirali krivicu.

Tzv. kosovska policija je 28. juna saopštila da su privedeni provocirali okupljene uzvikivanjem provokativnih parola koje su sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršili zakonske odredbe.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o privođenju, nazivajući taj postupak sramnim i besprizornim činom represije režima Aljbina Kurtija.

Iz Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) rečeno je za Kosovo onlajn da su pratili, kao i da i dalje prate, aktivnosti koje vlasti u Prištini sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana. Iz Misije Oebsa na KiM takođe su naveli za taj portal da su pratili dešavanja tokom obeležavanja Vidovdana kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama.

"Svesni smo izveštaja koji sadrže navode o zlostavljanju pritvorenih, kao i o proverama identiteta i opsežnim pretresima predstavnika medija. Mere sprovođenja zakona treba da budu neophodne, srazmerne i da poštuju ljudska prava, osnovne slobode, uključujući slobodu medija i pravnu zaštitu. Navodi o nedoličnom ponašanju ili prekoračenju ovlašćenja treba da se usmeravaju kroz odgovarajuće mehanizme, uključujući Inspektorat Kosovske policije i, gde je to relevantno, Instituciju ombudsmana", poručili su iz OEBS-a.

Tzv. kosovska policija uhapsila je 28. juna na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i jedno maloletno lice koje su nakon saslušanja oslobodili.

Jedan od mladića koji je uhapšen, pa pušten, rekao je za RT Balkan da ih je tzv. policija sprovela u stanicu gde su ih maltretirali, vređali, gurali i terali da viču "Kosovo republjik", a da je jednog od uhapšenih u stanici tuklo nekoliko pripadnika "policije".

Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli pravi pakao do danas, kada su pušteni, i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija.

Petković je za TV Most rekao da je tzv. kosovska policija hapsila Srbe na Gazimestanu da bi se poslala poruka da sledeće godine na Vidovdan ne dođu na Gazimestan i istakao da će Srba sledeće godine na Gazimestanu biti još više.

Naveo je da o tome šta su uhapšeni Srbi preživeli govore svedočenja uhapšenih, ali i medicinska dokumentacija, brojne povrede, podlivi, modrice samo zbog toga što su bili na Gazimestanu da proslave Vidovdan.

"Dakle, ono što smo čuli od uhapšenih Srba, da su kosovski policajci vadili noževe, da su udarali pendrekom svakog onoga ko nije hteo da kaže da je Kosovo navodno republika, a niko nije hteo da kaže, da su ih maltretirali i vređali, da su ismevali čoveka koji je bio u narodnoj nošnji", rekao je Petković.