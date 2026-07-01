Užas! Sedam kamiondžija iz Srbije povređeno je u stravičnoj eksploziji plinske boce na aerodromu kod Linca u Austriji dok su u prikolici spremali ručak, a juče na putu ka Rumi živ je izgoreo vozač teretnjaka kada mu se kabina nakon direktnog sudara pretvorila u živu lomaču!

Dve nezapamćene tragedije u rasponu od samo nekoliko dana surovo su povezale sudbine naših vozača, ostavljajući iza sebe jedno ugljenisano telo, jednog šofera u veštačkoj komi i petoricu sa teškim opekotinama.

Crni bilans počeo je u subotu, 27. juna, oko 15.20 časova na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji. Sedam državljana Srbije, od kojih su četvorica iz Čačka, parkirali su svoja teretna vozila i okupili se u prikolici jednog kamiona kako bi se, čekajući utovar robe, odmorili i pripremili obrok. Niko nije mogao ni da nasluti da će se rutinski završetak radnog dana pretvoriti u stravičnu eksploziju.

- Pretpostavlja se da su vozači iz Srbije koristili plinsku bocu za kuvanje. Iz zasada neutvrđenog razloga boca je iznenada eksplodirala. Eksplozija je povredila vozače, a stvari su razbacane. Izbio je požar. Pričinjena je i ogromna šteta - kaže izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Najteže povređeni u eksploziji u Austriji su 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega, koji su zbog stravičnih opekotina i povreda hitno helikopterom prebačeni u Opštu bolnicu u Beču. Jedan od povređenih srpskih šofera zadobio je jezive povrede noge i lekari su morali da ga uvedu u stanje veštačke kome kako bi mu stabilizovali parametre pre teške operacije. Preostalih petoro povređenih muškaraca sa teškim povredama zbrinuto je u bolnicama u Lincu i Velsu, dok austrijska policija vodi hitnu istragu o uzroku eksplozije boce.

Da tragedija na aerodromu kod Linca ne poprimi još jezivije razmere, pobrinuo se prisebni pedesettrogodišnji vozač, takođe državljanin Srbije, koji se u momentu eksplozije nalazio pored kamiona. On je jedini prošao bez povreda i bez sekunde razmišljanja je uleteo u uništenu, zapaljenu prikolicu. Sam je započeo akciju spasavanja, izvlačio povređene i krvave kolege na sigurno, i pružao im je prvu pomoć sve do dolaska austrijskih saniteta i spasilačkih helikoptera.

Dok je javnost u Srbiji još uvek bila u šoku zbog vesti iz Austrije, juče ujutru usledio je novi, još jeziviji horor na domaćem drumu između Rume i Iriga. U stravičnom direktnom sudaru dva teretnjaka, na licu mesta je buknuo ogroman požar, a kabina jednog kamiona momentalno je postala vatrena zamka. Nesrećni vozač ostao je zarobljen u zgužvanom, zapaljenom limu i živ izgoreo pre nego što su vatrogasci i prolaznici uopšte mogli da priđu od plamene stihije.

U drugom kamionu odigrala se višeminutna drama. Vozač je zadobio povrede opasne po život, a vatrogasne ekipe su nadljudskim naporima sekle smrskanu kabinu kako bi ga izvukle na vreme i spasle od vatre koja je pretila da proguta i njegovo vozilo.

Ova deonica puta je inače ukleta crna tačka - pre samo osam meseci na istom mestu poginulo je petoro sezonskih radnika iz Mladenova kada je njihov kombi pod maglom podleteo pod putarski valjak bez signalizacije.

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