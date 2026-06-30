Osnovno javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je danas da je četvorici osumnjičenih za tuču u Ovčar Banji, u kojoj je teško povređen mladić, određen pritvor dok su dve osobe koje su priznale izvršenje krivičnog dela puštene da se brane sa slobode.

U saopštenju tužilaštva se navodi da se incident dogodio 11. juna.

"Povodom događaja od 11. juna u Ovčar Banji, kada je jedno lice zadobilo tešku telesnu povredu opasnu po život, koja je naneta oštrim predmetom, identifikovano je šest lica kojima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda u saizvršilaštvu", stoji u saopštenju.