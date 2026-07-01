Tuga! Dečak star svega godinu i po dana iz Begaljice kraj Beograda, kojeg je deda N. J. (57) slučajno pregazio traktorom, nažalost je preminuo! Sedam dana se borio za život, a reči rođaka kidaju dušu!

Kako smo ranije pisali, tragedija se dogodila u utorak, 23. juna oko 18 sati u dvorištu porodične kuće u naselju Begaljica, u opštini Grocka. Deda N. J. je seo za traktor i krenuo u rikverc kako bi se namestio da prikači prikolicu, a zatim se nekako iza njega našao mališan preko kojeg je prešao.

Prema pisanju beogradskih medija, postoji verzija i da je mališana u rukama držao otac, a da ga je navodno ispustio sa traktora u momentu kada je deda koji je upravljao vozilom, naglo zakočio.

Mališan je u teškom stanju prevezen u bolnicu u Tiršovoj, gde su se lekari gotovo sedam dana borili za njegov život, ali nažalost, njegovo maleno srce nije izdržao.

- Nažalost, nema više našeg malog anđela… Lavovski se borio, samo to mogu da kažem - rekla je jedna od rođaka kratko i anonimno.

Ekipa Alo! je ranije stupila u kontakt sa bratom njegovog dede koji je od muke jedva uspeo nešto da progovori.

- Jaoj, ne pitajte... Teško nam je svima. To mi je brat, najbliži rod. Ne mogu da pričam o samoj nesreći, naravno da je slučajnost i nesreća u pitanju. Ne znamo šta ćemo više od muke i čekanja boljih vesti. On je i dalje u Tiršovoj u kritičnom stanju. Juče smo svi bili u našem Manastiru Rajinovac da se molimo za njega. Daj bože da preživi i bude dobro. Ovo čekanje je neizdrživo - rekao je ranije u očaju za Alo! drugi deka nastradalog mališana.

Komšinica porodice kazala je tada da je bebin deda poznat u naselju i da svi za njega imaju samo reči hvale.

- To je jedna poštena domaćinska porodica. O dedi dečaka mogu samo najbolje da pričam. Svi se bave poljoprivredom. Roditelji povređenog mališana imaju i dve starije ćerkice. Juče je pop pozivao celo naselje u 18 sati na molitvu u manastir. Skupilo se baš mnogo ljudi, cela Begaljica. Svi smo očajni zbog te nesreće. Dva dana čekamo bolje vesti - kaže komšinica za Alo!.

BONUS VIDEO