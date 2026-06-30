Nepoznato lice je bacilo ručnu bombu na kuću, kojoj je tom prilikom oštećena ograda.
Vlasniku kuće su takođe polomljena stakla na automobilu.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo.
(Telegraf)
Jutros oko 3.30 časova na Bežanijskoj kosi došlo je do eksplozije, nezvanično se saznaje.
Nepoznato lice je bacilo ručnu bombu na kuću, kojoj je tom prilikom oštećena ograda.
Vlasniku kuće su takođe polomljena stakla na automobilu.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo.
(Telegraf)
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
11min
6H
9H
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,38
|117,73
|USD
|102,77
|103,08
|103,39
|CAD
|72,41
|72,63
|72,85
|AUD
|70,8
|71,02
|71,23
|GBP
|135,68
|136,09
|136,5
|CHF
|126,91
|127,29
|127,67
Komentari (0)