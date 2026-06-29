Crnogorski državljanin A. K. (32), za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu, uhapšen je na teritoriji Srbije prilikom pokušaja da napusti zemlju preko graničnog prelaza Godovo.

Akciju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su osumnjičenog identifikovali i lišili slobode tokom redovne granične kontrole.

Kako se navodi u saopštenju, za A. K. je bila raspisana međunarodna poternica radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od osam meseci. On je pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Beranama osuđen zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, ali kaznu nije izdržao, zbog čega su nadležni organi Crne Gore za njim raspisali međunarodnu poternicu putem Interpola.

Nakon hapšenja na graničnom prelazu, o slučaju su obavešteni nadležni pravosudni organi, a u narednom periodu sledi sprovođenje zakonom propisane procedure i komunikacija između pravosudnih institucija Republike Srbije i Crne Gore kako bi bilo odlučeno o njegovom izručenju.



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