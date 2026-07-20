Ove procene usledile su nakon smrtonosnog napada raketama i dronovima na američku vojnu bazu u Jordanu u petak, u kojem su, prema podacima Pentagona, poginula dva pripadnika američke vojske, dok se jedan vodi kao nestao.

"Njujork tajms" je u subotu, pozivajući se na svoje izvore, naveo da najnoviji iranski uzvratni udari predstavljaju pokazatelj da iranske snage ne samo da i dalje raspolažu značajnim zalihama raketa, već su postale i veštije u izbegavanju američkih sistema protivvazdušne odbrane.

Sličnu ocenu izneo je i "Volstrit džornal", čiji neimenovani sagovornici tvrde da se iranska vojska prilagodila američkoj odbrani, koristeći rakete koje lete izuzetno velikim brzinama i sposobne su za manevrisanje tokom pada ka cilju.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", uoči američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, koja je počela krajem februara, Pentagon je deo svojih snaga premestio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara u Jordan i Izrael.

Pošto su te dve države udaljenije od iranske teritorije, američko vojno rukovodstvo smatralo je da će tamošnje baze biti bezbednije.

Novinar i kolumnista portala "Al-Monitor" Daud Kutab izjavio je za RT da su Amerikanci možda mislili da će biti bezbedniji u Jordanu.

"Međutim, izgleda da Iran više nema nikakve crvene linije", dodao je on.

Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp više puta je tvrdio da su iranske raketne sposobnosti značajno oslabljene američkim vazdušnim udarima tokom poslednjih nekoliko meseci.

On je u junu, u intervjuu za En-Bi-Si njuz, izjavio da je većina iranskih fabrika dronova uništena, kao i većina postrojenja za proizvodnju raketa, dodajući da su iranski arsenali svedeni na svega 21 odsto nivoa koji su imali pre početka rata.

Međutim, Centralna komanda SAD (CENTKOM) saopštila je u subotu da su dva američka vojnika poginula, dok se jedan i dalje vodi kao nestao, nakon što je dan ranije američka vojna baza u Jordanu bila izložena napadu iranskih balističkih raketa i kamikaza-dronova.

Gotovo u isto vreme, Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su njene snage uništile najmanje dva američka lovačka aviona i još tri letelice u američkoj bazi El Azrak u Jordanu.

"Njujork tajms", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, navodi da su američke snage raspoređene u Jordanu tokom prethodne nedelje bile izložene iranskim raketnim i napadima bespilotnim letelicama u najmanje tri odvojena navrata.

Prema tim navodima, u napadima je povređeno više desetina američkih vojnika, a oštećen je i veći broj helikoptera "blek hok", njih više od 20.