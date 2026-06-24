Muškarac iz Zavidovića J.A. (41), koji je pre dve noći učestvovao u tuči sa smrtnim ishodom u naselju Donji Mustajbašići, predat je uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu prouzrokovanje smrti iz nehata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Dežurni kantonalni tužilac ZDK-a je s uviđajnom ekipom Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK, prisustvovao preksinoć uviđaju nakon smrti H. E., rođenog 1967. godine te naložio obdukciju tela preminulog, koji je u naguravanju pao te preminuo usled pada.

- Obdukcijom je potvrđena uzročno-posledična veza između pada i smrti, zbog čega je u izveštaju ovo krivično delo okvalifikovano kao prouzrokovanje smrti iz nehata - kazala je glasnogovornica MUP-a ZDK Lejla Ekinović.



Podsetimo, Policijska uprava Zavidovići u ponedeljak uveče oko 21:30 sati, obaveštena je da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno do tuče, a prilikom naguravanja muškarac je pao i zadobio povrede, od kojih je i preminuo.