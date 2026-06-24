Tokom seče stabala na planini Lisini, opština Mrkonjić Grad, juče, 23. juna, u prevrtanju traktora poginuo je A.K. iz Šipova.

O nesreći je Policijska uprava Mrkonjić Grad obaveštena oko 15.25 časova.

„Prijavljeno je da je prilikom seče stabala na lokalitetu planine Lisina došlo do prevrtanja traktora i da je tom prilikom A.K. iz Šipova stradao“, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Uviđaj na licu mesta izvršili su službenici Policijske stanice Šipovo uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se preduzmu sve mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.

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