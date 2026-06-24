Državljanin Crne Gore uhapšen je u nedelju na aerodromu u Sidneju nakon što su službenici tamošnje policije dobili informaciju o navodnoj pretnji bombom u avionu Turkiš erlajnsa na letu iz Sidneja ka Kuala Lumpuru u Maleziji.

Prema pisanju tamošnjih medija, policija tvrdi da je, dok se avion nalazio na pisti i pripremao se za poletanje, član kabinskog osoblja ispitao muškarca starog 44 godine o komadu električne opreme koji je držao u ruci. Muškarac je, kako se navodi, izjavio da kod sebe ima bombu.

Nakon što je obavešten o incidentu, kapetan aviona vratio je letelicu na izlaz kako bi putnik bio uklonjen. Kapetan je policiji opisao sumnjivi predmet, navodeći da je delovao kao bežični punjač za telefon.

Policija je, iz predostrožnosti, zatražila od kabinskog osoblja da premesti putnike koji su sedeli u blizini muškarca. Policija je ušla u avion, uhapsila muškarca i izvela ga iz letelice.

Državljanin Crne Gore optužen je za ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Za ovo krivično delo predviđena je maksimalna kazna od 10.500 dolara.

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