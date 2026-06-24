Građani Čačka opraštaju se od Koste V. (19), koji je u subotu uveče izgubio život na parkingu. Svađa sa poznanikom Ognjenom O. (20) brzo je prerasla u fizički obračun. Tokom tuče osumnjičeni je izvadio nož i zadao mu smrtonosni ubod u leđa, nakon čega je pobegao. Policija ga je ubrzo locirala i uhapsila.

Prema nalazima istrage, udarac je zadat s leđa, ispod rebarnog luka, neposredno uz kičmu. Kosta je pao na asfalt i ostao da krvari, dok su očevici u šoku pozvali Hitnu pomoć. Lekarske ekipe su odmah stigle i pokušale da ga reanimiraju, ali je mladić podlegao povredama na licu mesta.

Policija je brzo reagovala i pokrenula potragu za osumnjičenim, koji je ubrzo uhvaćen. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku određeno mu je zadržavanje do 48 časova, a protiv njega je podneta krivična prijava za ubistvo. Nakon isteka zadržavanja biće priveden tužiocu, koji će odlučiti o daljim koracima i predložiti pritvor.

Vest o tragediji izazvala je ogroman šok među Čačanima. Gradska plaža, inače mesto okupljanja porodica i mladih, pretvorila se u poprište krvavog obračuna. Meštani ističu da je posebno uznemirujuće to što su u sukobu učestvovali veoma mladi ljudi.

- Taj mladić koji ga je ubio je jako problematičan, po gradu se priča da odavno koristi narkotike. Očigledno je da su se dobro poznavali jer je ta svađa trajala i trajala, a pitanje je šta se tačno dogodilo između njih kad je svađa prerasla u takav sukob gde je ubijen jedan tinejdžer - rekao je sugrađanin.

Jedan od očevidaca ispričao je za medije da se sve dogodilo veoma brzo.

- Najpre su se verbalno sukobili. Delovalo je da će se situacija smiriti, ali je potom došlo do fizičkog obračuna. U jednom trenutku izvađen je nož i sve se završilo tragedijom. Napadač je potom pobegao - rekao je sagovornik upoznat s događajem.

Osumnjičeni i ranije pravio probleme

Prema nezvaničnim informacijama, Ognjen O. je u gradu odranije poznat kao problematičan mladić povezan sa narkoticima i incidentima. Njegova reputacija dodatno pojačava osećaj nelagode i straha nakon ovog tragičnog događaja.

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