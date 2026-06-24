-I u narednih sat vremena u jugozapadnim i južnim delovima Beograda jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada - navodi se u hitnom upozorenju RHMZ objavljenom u 15.40 sati.

RHMZ je prethodno, u 14.50 sati, izdao i hitno upozorenje za područje Bačke i Banata.

-U naredna dva sata na severu Bačke, kao i na području severnog i srednjeg Banata jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada - navodi se u tom upozorenju.

Pre toga bilo je izdato i hitno upozorenje za područje Lazarevca.

Vreme danas

RHMZ je za danas najavio toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno intenzivnijim, a moguća je i pojava sugradice. Vetar slab, severni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 °C.

Veoma toplo za vikend i naredne sedmice

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 °C, ponegde i više.

Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.

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