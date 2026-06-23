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Sviridenko: Predvodiću ukrajinsku delegaciju na konferenciji u Gdanjsku

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko izjavila da će predvoditi ukrajinsku delegaciju na Međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine, koja će se održati 25. i 26. juna u Gdanjsku.

"Predvodiću ukrajinsku delegaciju i naš rad na URC-2026 u Gdanjsku. Ukrajinski tim na Konferenciji će uključivati predstavnike ukrajinskog biznisa, rukovodioce državnih kompanija, predstavnike naših zajednica iz cele zemlje i naravno vladine zvaničnike i parlamentarce", objavila je Sviridenko na Telegramu.

Kako je najavila, biće organizovano mnogo događaja na različitim nivoima koji bi trebalo da ojačaju i Ukrajinu i Poljsku, sve njihove partnere i Evropu.

Rusija na korak od pobede? Infiltrirali se, pada "pojas utvrđenja"?

Ruske trupe su se infiltrirale u ukrajinski „pojas utvrđenja“ i grad Konstatinovku, ključnu kapiju ka ostatku Donbasa

Ukrajinski vojnici su rekli da je ceo grad, koji je deo istočnih odbrambenih linija zemlje, zapravo u „sivoj zoni“, i da ga više ne kontroliše nijedna strana, piše britanski Telegraf.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njihove snage pojačale operacije na jugozapadu grada i da opkoljavaju ukrajinske jedinice.

Napredovanje je izazvalo zabrinutost da Moskva pokušava da opkoli i zauzme Konstatinovku, što bi moglo otvoriti put ka Kramatorsku i Slavjansku, poslednjim velikim ukrajinskim uporištima u istočnom Donjecku.

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"Ostavili su građane da trunu" Bivša portparolka Zelenskog ogolila Kijev

Ukrajinske vlasti ostavljaju svoje građane na milost i nemilost, izjavila je bivša portparolka Vladimira Zelenskog Julija Mendel

- Jednostavno i jasno. Napušteni od sopstvene vlade, napušteni od sistema koji stalno zahteva od Zapada sve više novca i oružja, ostavljajući sopstvene građane da trunu <…>. To je realnost koju mnogi ne žele da vidite - napisala je ona na društvenoj mreži X.

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Rusi ispalili balističku raketu; Broje mrtve i povređene u Krivom Rogu

Ruske snage napale Krivi Rog balističkom raketom, a kako javljaju ukrajinski mediji, ima mrtvih u tom napadu. Prema poslednjim informacijama poginule su tri osobe, dok je 10 njih povređeno.

Lavrov: Rusija će zaštititi Belorusiju u slučaju spoljne agresije

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna da preduzme sve mere predviđene sporazumima sa Belorusijom kako bi osigurala bezbednost svog saveznika i Savezne države.

Govoreći na 12. okruglom stolu ambasadora u Diplomatskoj akademiji, Lavrov je rekao da će Moskva pružiti pomoć Minsku u slučaju spoljne agresije, prenela je RIA Novosti.

Takođe je kritikovao izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o Belorusiji, ocenivši ih kao "nepristojne" i tvrdeći da postoje pokušaji da se Minsk direktno uvuče u sukob širenjem geografije borbenih dejstava.

Prema navodima ruskih zvaničnika, Zelenski je nakon napada na autobus sa mladim fudbalerima iz Gomeljske oblasti u Brjanskoj oblasti pozvao beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da ukloni opremu za koju tvrdi da se koristi za koordinaciju vatre duž zajedničke granice, upozorivši da bi u suprotnom ukrajinske snage mogle da reaguju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je kazao da Moskva takve poruke smatra napadom na suverenitet Belorusije i naveo je da bi o tom pitanju na predstojećem sastanku mogli da razgovaraju ruski predsednik Vladimir Putin i Lukašenko.

Lukašenko je napad na autobus sa decom opisao kao "otvoreni fašizam" i rekao je da očekuje odgovor iz Kijeva.

On je ocenio da provokacije i pokušaji uvlačenja Belorusije u rat mogu da imaju ozbiljne posledice i naložio je da ruske vlasti prate istragu incidenta. Beloruski predsednik je takođe naredio uvođenje dodatnih ograničenja za putovanja dečjih grupa, koja će ubuduće zahtevati posebnu dozvolu i nadzor državnih organa.

"Vreme nije na strani Moskve"; SAD pozvale Rusiju da postigne sporazum

Zamenik predstavnika SAD pri UN rekao je da pozicija Rusije nastavlja da se pogoršava. Prema njegovim rečima, ruska vojska gubi oko 40.000 ljudi mesečno, ekonomija je pod velikim pritiskom, a Ukrajina se brzo prilagođava i uvodi nove tehnologije.

"Rusija bi trebalo da postigne sporazum", zaključio je američki diplomata.

Ukrajinske linije odbrane ostale bez zaštite

Grupacija ukrajinskih snaga u naselju Gavrilovka gotovo je uništena udarima avio-bombi FAB, a glavne odbrambene linije na tom delu fronta ostale su bez zaštite, saopštili su izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

"U Gavrilovki su ruske FAB bombe praktično uništile neprijateljsku grupaciju. Glavne linije odbrane na ovom delu fronta ostale su ogoljene", naveli su sagovornici agencije.

Prema njihovim tvrdnjama, nakon ovih udara značajno je oslabljen odbrambeni potencijal ukrajinskih snaga na tom području.

Brifing Ministarstva odbrane

Ruske trupe su u poslednjih 24 sata izvele napade na energetske i transportne objekte, kao i skladišta goriva koja koriste ukrajinske oružane snage;

Ruske snage su oslobodile skoro 130 objekata u Konstantinovki pri čemu je protivnik izgubio oko 90 vojnika;

Sredstva protivvazduhoplovne odbrane oborila su 13 avio-bombi, pet krstarećih raketa Storm Šedou i 462 bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine;

Ruske snage uništavaju razbijene grupe protivnika u jugozapadnom delu Konstantinovke;

Ruska vojska zauzela je pet uporišta ukrajinskih snaga i očistila 52 objekta u naselju Krasni Liman;

Ruske snage su tokom proteklog dana pogodile pogone za proizvodnju i skladišta dalekometnih bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine;

U naselju Krasni Liman tokom jednog dana likvidirano je oko 35 pripadnika ukrajinskih snaga;

Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su oko 1.295 vojnika tokom protekla 24 časa.

Kijev: PVO Ukrajine neutralisao 118 od 135 ruskih dronova tokom noći Protivvazdušna odbrana Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom noći, objavila je danas ukrajinska vojska. "U noći 22. juna na 23. jun, počevši od 18 časova, neprijatelj je napao sa 135 udarnih bespilotnih letelica. Vazdušni napad je odbijen avijacijom, raketnim trupama protivvazdušne odbrane, jedinicama za elektronsko ratovanje i bespilotne sisteme, kao i mobilnim vatrenim grupama Odbrambenih snaga Ukrajine", saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu, prenosi Ukrinform. Kako je navedeno, prema preliminarnim podacima, zaključno sa 8 časova 23. juna, protivvazdušna odbrana je oborila 118 neprijateljskih dronova na severu, jugu i istoku Ukrajine. "Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na tri lokacije", dodaje se u saopštenju. Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je i da napad dronova i dalje traje i da se u ukrajinskom vazdušnom prostoru još uvek nalazi nekoliko neprijateljskih bespilotnih letelica.

Meljnik: Ukrajina spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje nije neograničeno

Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrej Meljnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini.

"Ukrajina je spremna za direktne pregovore sa Rusijom radi postizanja pravednog i trajnog mira u skladu sa Poveljom UN. Ali, naše strpljenje nije neograničeno", rekao je Meljnik, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, Ukrajina je tokom proteklih 15 meseci više puta pozivala Savet bezbednosti UN da usvoji rezoluciju o potpunom i bezuslovnom prekidu vatre. "Nažalost, ispružena ruka Ukrajine je ostala da visi u vazduhu", rekao je Meljnik. Prema njegovim rečima, ako Savet bezbednosti nastavi da zauzima stav "sačekaj i vidi", Ukrajina bi mogla da preispita svoj predlog.

"Ne mogu isključiti mogućnost da Ukrajina preispita i promeni svoju ponudu. Prekid vatre duž same linije fronta je već veliki kompromis", dodao je on.

Obraćajući se ruskom predstavniku, pozvao je Moskvu da povuče trupe sa okupiranih teritorija Ukrajine.

"Nikada nećete moći da držite okupirane zemlje. Nikada. Zato što što pre izađite iz Ukrajine pre nego što bude prekasno", rekao je stalni predstavnik Ukrajine pri UN.

Sa druge strane, zamenica stalnog predstavnika Rusije pri UN Ana Jevstignejeva rekla je da Rusija negira optužbe u vezi sa navodnim nedavnim napadom ruskih snaga na Kijevsko-pečersku lavru.

Prema njenim rečima, Rusija ne napada civilnu infrastrukturu.

"Štaviše, nismo mogli da gađamo Kijevsko-pečersku lavru koja predstavlja svetinju za sve pravoslavne hrišćane. Odlučno odbacujemo optužbe protiv nas", rekla je Jevstignejeva.

Takođe je navela da su materijali koje je predstavio kijevski režim o navodnoj upotrebi bespilotne letelice "geranj" na tu svetinju - "još jedan propagandni trik".

Ona je rekla da video-snimci, koje su objavili očevici, ukazuju na potpuno drugačiju sliku, odnosno da je crkva oštećena kao rezultat nespretnog pokušaja ukrajinske protivvazdušne odbrane da presretne rusku hipersoničnu raketu "cirkon".

Pakao na Krimu! Odjekivale eksplozije, naftni terminal i skadište goriva u plamenu! (VIDEO)

Eksplozije su se čule na Krimu u noći između 22. i 23. juna, dok je širom poluostrva izbilo više požara. Kerčki most je takođe bio zatvoren za saobraćaj tokom cele noći, piše Ukrajinska pravda, pozivajući se na informacije s Telegram kanala "Krimski vetar", "Supernova+" i "Krimski most: Operativne informacije"

"Krimski vetar" je, pozivajući se na satelitske snimke, prijavio nove žarišne tačke požara na naftnom terminalu u Kerču, koji je pogođen u napadu 21. juna i od tada neprekidno gori.

Požari su takođe prijavljeni na ulazu u Kerč i u blizini mesta Baherove, gde se nalaze položaji protivvazdušne odbrane S-300/S-400. Nove vatrene tačke zabeležene su i na naftnom terminalu u luci Kavkaz, kao i na železničkoj stanici Pivdenna u Kerču.

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Ukrajinske snage uništile ruski "Pancir-S2" u Zaporožju

Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh "Pancir-S2" u zaporoškom pravcu.

"Ruske snage su pokušale da sakriju sistem u podzemnom skloništu. Međutim, ukrajinski dronovi su uspešno pogodili metu, potpuno je uništivši", saopštilo je Odeljenje za aktivne operacije ukrajinske odbrambene obaveštajne službe na Telegramu.

Ukrinform

Rusi uništili istorijsko imanje Miklaševskog u Zaporoškoj oblasti

U selu Bilenke, u Zaporoškom okrugu, istorijsko imanje Miklaševskog, značajan arhitektonski i kulturno-istorijski spomenik, uništeno je u ruskom granatiranju.

"Imanje Mihaila Miklaševskog, člana drevne ukrajinske kozačke oficirske porodice, nije bilo samo arhitektonski i istorijski spomenik. To je bilo jedino tako dobro očuvano vlastelinsko imanje u Zaporoškoj oblasti. Preživelo je brojne istorijske potrese tokom više od veka i po postojanja, a već je više puta bilo oštećeno tokom rusko-ukrajinskog rata. Danas smo ga, najverovatnije, izgubili zauvek“, napisala je istoričarka Ana Golovko, šefica pres-službe Nacionalnog rezervata "Hortica".

Zgrada je građena u periodu od 1853. do 1916. godine. Krasili su je antički drveni ukrasi, spiralno metalno stepenište, verande i jedinstveni elementi enterijera.

U objektu je bila smeštena obrazovna ustanova.

Ukrinform

Oboreno više od 60 dronova iznad Moskve

Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice.

Potvrdili su i da je u masovnom ukrajinskom napadu na Voronješku oblast poginulo najmanje pet osoba, dok je nekoliko desetina ljudi povređeno.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je izmene budžeta za 2026. godinu, kojima se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra.

U Kijevu navode da će veći prihodi biti obezbeđeni zahvaljujući podršci Evropske unije i rastu poreskih prihoda.

U Moskvi je portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio da se preduzimaju mere radi stabilizacije snabdevanja gorivom na Krimu nakon nedavnih ukrajinskih napada.

