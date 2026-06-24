Blokaderske laži padaju kao kule od karata.

Jedna od poslednje oborenih laži je i tvrdnja da je na skupu 15. marta korišćen "zvučni top".

Iako su mesecima tvrdili da je na protestu u Beogradu upotrebljen zvučni top, činjenice govore drugo.

A da podsetimo, ranije su MUP i predesednik Srbije dematovali da je tako nešto upotrebljeno.

Takođe, lani je stručnjak za "zvučno oružje" koji je, između ostalog testirao i zvučni top u Africi, rekao da ono što se čulo na protestu u Beogradu uopšte ne zvuči kao zvučni top:

- On je vidljiv, nalazi se na vozilu ili na nekom tronošcu. Veličine do oko metra. Da bi bio efikasan daje pištav, konstantan i usmeren zvuk na otprilike 160 decibela - naveo je i dodao da se sa njega mogu puštati i drugi zvukovi, ali onda to više nije oružje već običan megafon.

On je to rekao malo nakon što su ove laži plasirane.

Dodao je:

- Ko zna šta je to bilo u pitanju, neki megafon, neki klinci se zezaju ili šta već, masa je bila napeta, tako da što se tiče zvučnog oružja...ovo nije bio zvučni top.

Nakon insinuacija da je policija upotrebila zvučni top kod SKC u trenutku dok su okupljeni na protestu odavali petnaestominutnu poštu stradalima u Novom Sadu, oglasio se prvo MUP, a potom i predsednik Srbije.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najodlučnije demantuje dezinformacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je, tokom večerašnjeg protesta, upotrebljen zvučni top. MUP nije nikada koristio, niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom. Policajci danas, i pored napada na njih, nisu ni pendrek izvadili, a kamoli upotrebili neko nezakonito sredstvo, poručili su iz MUP.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon protesta u Beogradu i istakao da su sramotne optužbe da je upotrebljen zvučni top.

- Želim da kažem da su sramotne optužbe da je neko koristio zvučni top, prikazujući vojnike i pripadnike "Kobri" da ono što drže je zvučni top. Mi nismo pendrek podigl i upotrebili danas. Trpeli su policajci i pretrpeli sve. Ubačeno je u Pionirski park preko 60 topovskih udara, baklji. Bilo je mnogo nasilja još od juče. Oštećeno je i uništeno više od 100 traktora - naveo je Vučić.