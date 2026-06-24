U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se nezapamćena porodična tragedija. Dečak star godinu i po dana zadobio je teške telesne povrede opasne po život kada je pao pod točkove traktora kojim je upravljao, nezvanično, njegov deda N. J. (57), dok ga je u krilu držao otac T. J. (34).

Kako se saznaje, lekari se trenutno bore za život teško povređenog mališana.

Prema informacijama iz istrage, stravična nesreća se dogodila u dvorištu porodične kuće, tokom uobičajenih poslova oko poljoprivredne mehanizacije. Ono što je trebalo da bude svakodnevni rad pretvorilo se u dramu koja je duboko potresla celo naselje.

- Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Deda N. J. je upravljao traktorom i spremao se da obavi posao oko priključne mašine. Na traktoru je bio i otac deteta T. J, koji je sedeo na krilu vozila i u svom naručju držao jednoipogodišnjeg sina. U jednom trenutku, deda je naglo zakočio. Tada je, kako se pretpostavlja, otac izgubio ravnotežu i ispustio dete. Niko nije stigao da reaguje - objašnjava sagovornik.

Pretpostavlja se da stariji muškarac u prvom momentu uopšte nije shvatio šta se dogodilo iza njegovih leđa.

- Nakon kočenja, N. J. je nastavio da upravlja traktorom i krenuo napred, ne znajući da je dečak završio u neposrednoj blizini točkova. Nažalost, tada je došlo do najgoreg ishoda i teška mašina je prešla preko deteta - kaže izvor.

U dvorištu je odmah zavladala opšta panika, a svedoci navode da su prizori nakon nesreće bili jezivi. Otac i deda su očajni vrištali i pokušavali da pomognu krvavom detetu sve dok na lice mesta nije stigla ekipa Hitne pomoći.

Stanovnici Begaljice zanemeli su pred tragedijom koja je zadesila njihove komšije. Za porodicu imaju samo reči hvale i ističu da je reč o vrednim i poštenim ljudima.

- Svi smo u apsolutnom šoku i potreseni. To je divna porodica. Niko ne može da poveruje da ih je snašla ovakva nesreća. Dete je još beba, tek je počelo da hoda i istražuje svet oko sebe. Cela ulica se moli samo za jedno - da mališan izdrži i preživi - priča jedan od komšija.

Mališanu je prva pomoć ukazana u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, ali je zbog ozbiljnosti i težine povreda hitno transportovan u specijalizovanu bolnicu u Beogradu, gde je hospitalizovan.

Policija je obavila detaljan uviđaj na mestu nesreće, a po nalogu nadležnog tužilaštva prikupljaju se svi dokazi i utvrđuju tačne okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene tragedije.

Alo/Telegraf

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