Darko V. (46), zvani Prika, brutalno je ubijen u kafiću u Beogradu nakon što se rukovao sa zasad nepoznatim mladićem kojeg je navodno pozvao da sednu. Sumnja se da je napadač njegov blizak prijatelj, s obzirom na to da je, kako se navodi, imao puno poverenje u njega i okrenuo mu leđa, što se može videti i na snimku!

Kako saznajemo, Darko V. ubijen je u ponedeljak oko 15.40 sati u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u Kumodražu nakon što je ustao od stola da se rukuje sa muškarcem koji je ulazio u lokal, da bi mu napadač, čim mu je žrtva okrenula leđa, ispalio hice direktno u glavu i nastavio da puca dok su šokirani gosti ležali na podu. Prijatelj koji je bio u Darkovom društvu Vuk M. pogođen je s dva metka i u teškom je stanju, ali stabilno.

Napadač je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu, zbog čega je beogradska policija odmah proglasila akciju „Vihor“ i pokrenula intenzivnu potragu.

Snimak stravične likvidacije proširio se društvenim mrežama i šokirao čitavu javnost. Na njemu se može videti da Darko i Vuk sede zajedno za stolom, a zatim Darko ustaje i prilazi muškarcu, rukuje se s njim, sprovodi ga ka stolu da sednu skupa, a kada mu je okrenuo leđa, ovaj mu je pucao u potiljak. Zatim je napadač nastavio da ispaljuje kišu metaka kojima je pogodio i Vuka, dok su ostali gosti u kafiću počeli da beže u panici.

Do zaključenja ovog broja tragalo se za napadačem, a prema rečima našeg izvora, Priku je navodno upucao blizak prijatelj.

- Reč je najverovatnije o bliskom čoveku Darku V., s obzirom na to da je napadaču prišao krajnje opušteno i čak ga je očekivao, što ukazuje na to da se možda redovno viđaju i čuju i da su se čak i dogovorili da se vide. Rukovali su se i krenuli ka stolu, a kad mu je Darko okrenuo leđa, napadač ga je upucao krajnje brutalno. Darko mu je u jednom trenutku okrenuo leđa, što znači da mu je verovao. Ne okreću se leđa tako lako nekome u tom svetu ako nemaš puno poverenje u nekoga - navodi izvor za Alo!, i dodaje da zbog toga policija proverava sve kontakte iz njegovog telefona i razgovara s njegovim bliskim ljudima.

Prema podacima iz istrage Darko V. je ranije dovođen u neposrednu vezu s likvidacijom Blaža Đurovića, čoveka bliskog kavačkom klanu koji je ubijen 10. marta 2018. godine ispred svoje porodične kuće na Dušanovcu. Ta likvidacija se smatrala delom višegodišnjeg rata kriminalnih klanova u regionu.

Tužilaštvo je tvrdilo da je upravo Prika bio direktni izvršilac koji je pucao u Đurovića, dok je druga osumnjičena osoba upravljala vozilom koje je nakon zločina zapaljeno zajedno sa oružjem. On je u ovom postupku bio prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora za ubistvo u saizvršilaštvu.

Međutim, Apelacioni sud je kasnije ukinuo ovu presudu i naložio novo suđenje zbog proceduralnih propusta sa ključnim dokazima - odbrani, naime, nije bio pravilno dostavljen kompletan elektronski DNK zapis, već samo njegov štampani prikaz. Optužbe protiv drugog osumnjičenog su u kasnijoj fazi ublažene jer sud na osnovu dokaza nije mogao precizno da utvrdi njegovu ulogu.

Ubijeni je godinama u policijskim evidencijama označavan kao osoba bliska strukturama organizovanog kriminala. Tokom dugogodišnjih istraga povezivan je s ljudima iz vrha škaljarskog klana, kao i sa ključnim osobama iz okruženja Luke Bojovića i Filipa Koraća.

Ranjeni osuđivan za ubistvo

Prilikom bekstva iz kafića napadač je nastavio da ispaljuje hice, od kojih su dva metka pogodila Vuka. Vuk M. zbrinut je na Vojnomedicinskoj akademiji i nalazi se u stabilnom stanju.

Kako saznajemo, on je ranije osuđivan na 16 meseci zatvora zbog pomaganja počiniocu nakon jednog ubistva koje se dogodilo 2014. godine ispred beogradskog splava, kada je ubijen vođa navijačke grupe.

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