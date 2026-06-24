Petoro ljudi povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova na autoputu E-75 iz smera Novog Sada ka Beogradu potvrđeno je iz novosadskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

- Poziv je primljen u 10.39 časova pre mosta Beška gde se dogodio sudar dva vozila. Povređena su dva muškarca, jedan star 46 godina je sa višestrukim kontuzionim povredama prevezen u Urgentni centar UKCV, a drugi muškarac star 58 godina, prevezen je u UC na odeljenje hirurgije. Troje povređenih preuzela je Hitna pomoć iz Inđije - precizirali su u izjavi nadležni iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada je kombi vozilo naletelo na priključno vozilo putarske službe koje se tamo nalazilo zato što se na toj deonici puta obavljaju radovi.

Na ovoj deonici puta se stvaraju veliki zastoji i saobraćaj je ponovo uspostavljen ali se odvija otežano dok policija i dalje vrši uviđaj i utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do udesa.

(Blic)