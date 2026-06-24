Francuska ministarka za ekološku tranziciju Monik Barbu takođe je upozorila na takav razvoj događaja, napominjući da zvanične prognoze nacionalne meteorološke službe Meteo-Frans ukazuju na veliku verovatnoću povratka ekstremnih temperatura koje bi mogle da traju do sredine jula.

Za Francusku bi ovo bio treći toplotni talas ove sezone, nakon što je zemlju pogodile izuzetno visoke temperature krajem maja i ponovo u drugoj polovini juna 2026. godine.

Meteorolog Režis Krepe iz prognostičke službe "La Šejn Meteo" objašnjava da dugoročni modeli već mesecima predviđaju iznadprosečno toplo leto. Prema njegovim rečima, iako će sledeća nedelja doneti olakšanje i kraj toplotnog talasa, temperature će i dalje ostati iznad sezonskog proseka.

Nova promena dolazi oko 10. jula, kada bi specifičan raspored vazdušnih masa – tačnije, prodor hladnog vazduha preko Atlantika, zapadno od Iberijskog poluostrva, uz istovremeno jačanje anticiklona nad zapadnom Evropom – mogao ponovo da pokrene takozvanu "toplotnu pumpu" koja će vući topao vazduh iz podsaharske zemlje direktno ka Francuskoj.

Pomenuti anticiklon deluje poput poklopca koji zadržava topao vazduh iznad kopna, dok prodor hladnog vazduha sa Atlantika istovremeno donosi južno strujanje i saharsku vazdušnu masu, što dovodi do naglog porasta temperatura.

Situaciju dodatno pogoršava jaka suša i isušivanje zemljišta, jer nedostatak vlage sprečava prirodno hlađenje atmosfere isparavanjem. Ovaj začarani krug suše i visokih temperatura stvara preduslove za nove toplotne talase.

Kada je reč o nastavku leta, meteorolozi za avgust predviđaju malo više olujne nestabilnosti i kiše koje bi podstakle isparavanje i spustile živu u termometru, ali dugoročne prognoze za taj period još uvek nisu sasvim pouzdane.

Očekuje se da će temperature blago pasti u avgustu, ali će i dalje biti 0,5 do 1,5 stepeni Celzijusa iznad uobičajenog proseka. Stručnjaci podsećaju da su iznenadne promene uvek moguće, povlačeći paralelu sa 2006. godinom, kada su jun i jul pratili kiša, vetar i hladni talas u avgustu. Ipak, često ponavljanje takvih ekstremnih toplotnih talasa ostaje realnost sa kojom će se zemlja sve češće suočavati.

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