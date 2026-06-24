Kruševljanin Janko B. (32) koji je 11. februara ove godine brutalno ubio svoju majku Biljanu B. (59) izbeći će robiju jer je psihijatrijsko veštačenje pokazalo da je zločin počinio u neuračunljivom stanju.



Kako nam je rečeno u Višem sudu u Kruševcu, istraga koja se protiv njega vodila zbog krivičnog dela ubistvo je okončana.

- U postupku protiv okrivljenog okončana je istraga te je javni tužilac podneo inicijalni akt - predlog za obavezno čuvanje i lečenje u psihijatrijskoj ustanovi - navodi se u odgovoru koji nam je dostavila ova pravosudna institucija a koji potpisuje predsednik suda Nebojša Bekrić.

Kruševljanin Janko B. (32) koji je 11. februara ove godine brutalno ubio svoju majku Biljanu B. (59) izbeći će robiju jer je psihijatrijsko veštačenje pokazalo da je zločin počinio u neuračunljivom stanju.

Kako nam je rečeno u Višem sudu u Kruševcu, istraga koja se protiv njega vodila zbog krivičnog dela ubistvo je okončana.

- U postupku protiv okrivljenog okončana je istraga te je javni tužilac podneo inicijalni akt - predlog za obavezno čuvanje i lečenje u psihijatrijskoj ustanovi - navodi se u odgovoru koji nam je dostavila ova pravosudna institucija a koji potpisuje predsednik suda Nebojša Bekrić.

Tokom istrage, Janko je podvrgnut psihijatrijskom veštačenju u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu gde je ustanovljeno da pati da od duševnog oboljenja koje isključuje njegovu krivičnu odgovornost pa je javno tužilaštvo odlučilo da mu se umesto zatvorske kazne izrekne mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Pokojna Biljana u Kruševcu je važila za vrednu ženu koja je mnogo radila kako bi Janku, njegovom bratu i sestri obezedila sve što im je bilo potrebno.

Kako su njihove komšije posvedočile nakon zločina, radila je kao medicinska sestra ali je sa suprugom držala i radnju za hemijsko čišćenje.

Odluku o meri bezbednosti Janko ćeka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Trajanje lečenja nije zakonom ograničeno, koliko će vremena mera trajati odlučuje Viši sud na osnovu periodičnog izveštaja o napretku u lečenju.

Mera se ukida kada se ustanovi da izvršilac krivičnog dela više nije opasan ni po sebe ni po druge ljude.



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