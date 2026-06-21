Ustajanje sa stolice deluje kao sasvim obična svakodnevna radnja, ali stručnjaci ističu da upravo ona može otkriti mnogo o opštem zdravstvenom stanju organizma.

Jedan od testova koji lekari i fizioterapeuti često koriste jeste takozvani test ustajanja i sedanja, kojim se procenjuje koliko puta osoba može da pređe iz sedećeg u stojeći položaj tokom 30 sekundi. Iako se najčešće primenjuje kod starijih osoba, ovaj test može biti koristan pokazatelj fizičke spremnosti u svim životnim dobima.

Šta pokazuje test?

Test procenjuje snagu mišića nogu, ravnotežu, pokretljivost i funkcionalnu sposobnost organizma. Stručnjaci navode da rezultati mogu pomoći u proceni rizika od padova, ali i ukazati na moguće probleme sa kardiovaskularnim sistemom.

Brojna istraživanja pokazala su da osobe sa slabijim rezultatima češće imaju poteškoće sa kretanjem i veću verovatnoću razvoja određenih zdravstvenih komplikacija.

Kako da uradite test?

Za izvođenje testa potrebni su vam samo stolica sa ravnim naslonom i štoperica.

Sedite na sredinu stolice, leđa držite uspravno, a stopala ravno na podu. Ruke prekrstite na grudima tako da dlanovi dodiruju suprotna ramena.

Kada uključite štopericu:

ustanite do potpuno uspravnog položaja,

zatim ponovo sedite,

ponavljajte pokret 30 sekundi,

prebrojte koliko ste puta uspeli potpuno da ustanete.

Prosečni rezultati prema godinama

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), prosečni rezultati izgledaju ovako:

60–64 godine: muškarci 14, žene 12

muškarci 14, žene 12 65–69 godina: muškarci 12, žene 11

muškarci 12, žene 11 70–74 godine: muškarci 12, žene 10

muškarci 12, žene 10 75–79 godina: muškarci 11, žene 10

muškarci 11, žene 10 80–84 godine: muškarci 10, žene 9

muškarci 10, žene 9 85–89 godina: muškarci i žene 8

muškarci i žene 8 90–94 godine: muškarci 7, žene 4

Mlađe osobe postižu znatno bolje rezultate

U studiji švajcarskih istraživača, koja je obuhvatila gotovo 7.000 odraslih osoba, muškarci starosti između 20 i 24 godine u proseku su uspevali da izvedu oko 50 ponavljanja u minuti, dok su žene ostvarivale prosečno 47 ponavljanja.

Pojedini učesnici dostigli su čak 72 ustajanja u minuti.

Šta znači rezultat ispod proseka?

Stručnjaci upozoravaju da rezultat značajno ispod proseka za određenu starosnu grupu može ukazivati na povećan rizik od padova, smanjenu mišićnu snagu i lošiju fizičku kondiciju.

Takođe, slabiji rezultati mogu biti povezani sa smanjenom funkcijom srca i pluća, što može povećati rizik od kardiovaskularnih problema poput srčanog udara, moždanog udara ili srčane insuficijencije.

Kako poboljšati rezultat?

Najbolji način za očuvanje dobre fizičke forme jeste redovna aktivnost. Hodanje, vežbe snage, istezanje i održavanje pokretljivosti mogu doprineti boljoj ravnoteži i većoj mišićnoj izdržljivosti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ovaj test ne može sa sigurnošću da predvidi zdravstvenu budućnost niti životni vek pojedinca. On predstavlja samo jedan od pokazatelja opšte fizičke sposobnosti i može poslužiti kao koristan signal da se više pažnje posveti zdravlju i redovnoj fizičkoj aktivnosti.