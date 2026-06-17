Državljanin Srbije Milan U. (64) nalazi se u središtu nezapamćenog filmskog preokreta u italijanskom pravosuđu, nakon što su tamošnji istražitelji utvrdili da je pre bezmalo dve decenije učestvovao u krvavom piru u mestu Leini, a potom hladnokrvno likvidirao svog partnera u zločinu, Momčila Momu B. Italijanski karabinjeri veruju da su ovim konačno sklopili sve kockice i rasvetlili brutalni upad u vilu bogate porodice Tedoldi, koji se dogodio još 16. aprila 2009. godine.

Prema najnovijim navodima italijanskih medija, zamenik tužioca Đuzepe Dramis trebalo bi da u narednim mesecima zvanično okonča ovu proširenu i izuzetno komplikovanu istragu, dok se preliminarno ročište pred tamošnjim sudom očekuje već na jesen.

Sve je počelo pre 17 godina kada je tročlana banda, u kojoj je bio i osumnjičeni Srbin Milan U., naoružana upala na luksuzno imanje porodice Tedoldi. Razbojnici su odmah s vrata pokazali jezivu surovost. Najpre su nadražujućim sprejom napali sina porodice Davidea Tedoldija (45), a zatim su ga divljački udarili pištoljem u glavu i vezali ga.

Dok je sin ležao u krvi, napadači su prešli na roditelje. Nesrećna majka je pod pretnjom smrću bila primorana da razbojnicima preda ček na 18.000 evra. Drama je dostigla vrhunac kada su oca porodice pokušali hladnokrvno da uguše jastukom, zbog čega tužilaštvo osumnjičenom Milanu U. i njegovim saradnicima na teret, pored razbojništva, stavlja i teško krivično delo pokušaja ubistva. Otac je preživeo samo zahvaljujući prisebnosti jer je ostao nepomičan i odglumio sopstvenu smrt, nakon čega su napadači pobegli sa plenom.

Iako je istraga pokrenuta istog dana, godinama nije bilo nikakvih opipljivih dokaza koji bi policiju odveli do počinilaca, sve dok klupko zločina nije počelo dramatično da se odmotava na jednom polju u Viljaretu, gde je nađena žrtva srpskog državljanina.

Ključni preokret koji je bacio potpuno novo svetlo na zaboravljeni slučaj iz 2009. godine usledio je tokom istrage nestanka državljanina Bosne i Hercegovine Momčila Mome B., kojem se od 2017. godine gubio svaki trag. Njegovo beživotno telo pronađeno je prošle godine zakopano na njivi u mestu Viljareto.

Istražitelji su brzo utvrdili da je Momčilo Momo B. bio jedan od trojice pljačkaša vile, a da ga je ubio upravo partner u zločinu – Srbin Milan U. (64). Sumnja se da je Milan U. smrtonosnom količinom sedativa otrovao svog saučesnika, a potom ga tajno zakopao kako bi osigurao večnu tišinu o pljački u Leiniju. Analizom telefonskih listinga i baznih stanica ubijenog Bosanca i osumnjičenog Srbina, policija je povezala sve konce, a ti isti tragovi pre nekoliko nedelja konačno su doveli i do identifikacije trećeg člana ove bande.

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