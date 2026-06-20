Sin Enesa Begovića, Armin Begović, preminuo je pre tri godine, a vest o njegovoj smrti potresla je celu naciju.

Prema pisanjima bosanskih medija, Armin je imao samo 29 godina kada je preminuo i uskoro je trebalo da postane otac.

Kako tvrdi Enesov najbliži saradnik, Arminu se vratila autoimuna bolest od koje je bolovao i ranije, a sa ocem je bio do poslednjeg daha i izdahnuo mu je na rukama.

- Nažalost, informacija je tačna. Umro je naš Armin. Verujte mi, uopšte nismo svesni da se ovo dogodilo. Enes je ni u kakvom stanju, šta da vam kažem, ostala mu je samo ćerka sada... Arminu je supruga trebalo da se porodi za koji dan. Vratila mu se bolest koju je imao ranije, ponovo se pokrenula, neka autoimuna bolest. Bio je u bolnici, u Sarajevu, Enes je sve vreme bio uz sina, pogotovo poslednjih par dana, nije se odvajao od njega i kreveta otkad se sve ponovo pogoršalo. Do poslednjeg trenutka je bio sa njim, izdahnuo mu je na rukama... Svi smo šokirani, verujte mi. Enes nije u stanju da govori, ne mogu vam opisati tu bol. Svi smo umrli sa Arminom - istakao je Begovićev menadžer za Republiku.

Nakon određenog vremena pevač se nakratko vratio javnom životu, ali je ubrzo ponovo nestao iz medija i sa scene. Takav razvoj događaja dodatno je podstakao nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju. Iako u početku nije želeo javno da govori o razlozima svog odsustva, Begović je kasnije odlučio da otkrije da se suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

- Imao sam dosta zdravstvenih problema koji su sada hvala Bogu iza mene. Imao sam nekoliko operativnih zahvata i zbog toga se nisam pojavljivao ni u medijima, ni na nastupima– rekao je Begović i dodao: - Sada sam hvala Bogu dobro i polako se, uz odobrenje doktora, vraćam obavezama. Veliko hvala profesoru doktoru koji me je lečio i svim uposlenim na njegovoj privatnoj klinici. Zahvaljujem im se od srca za sve ono što su mi pružili tokom mog lečenja i oporavka – rekao je pevač za Express.ba.

BONUS VIDEO