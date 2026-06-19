Administracija američkog predsednika Donalda Trampa značajno pooštrava imigracionu politiku i planira da do oktobra pokrene najmanje 250 postupaka za oduzimanje američkog državljanstva osobama koje su ga stekle naturalizacijom, izjavio je visoki zvaničnik Ministarstva pravde SAD.

Samo u prva dva meseca ove godine pokrenuto je 29 takvih postupaka, dok je tokom čitavog mandata bivšeg predsednika Džoa Bajdena pokrenuto ukupno 24 slučaja, pokazuju podaci Ministarstva pravde.

Prema pisanju CNN-a, pravnici u građanskom odeljenju Ministarstva pravde trenutno analiziraju i druge slučajeve, dok administracija Donalda Trampa ubrzano povećava broj postupaka koji se odnose na oduzimanje državljanstva stečenog naturalizacijom.

Podaci Centra za pristup transakcionim evidencijama Univerziteta u Sirakuzi pokazuju da je od 2008. godine do 12. juna 2026. podneto ukupno 166 tužbi za oduzimanje državljanstva, što je u proseku manje od deset godišnje.

Prioritet Trampove administracije

Nova inicijativa deo je šire imigracione politike predsednika Donalda Trampa, koja se ne odnosi samo na ilegalne migrante, već i na osobe za koje vlasti smatraju da su američko državljanstvo dobile prevarom.

Prema navodima visokog zvaničnika Ministarstva pravde, u okviru reorganizacije deo pravnika preusmeren je na slučajeve oduzimanja državljanstva, dok se predmeti prosleđuju kancelarijama saveznih tužilaca.

Koliko Srba živi u Americi

Prema zvaničnim podacima iz 2020. godine, u Sjedinjenim Američkim Državama živi 193.844 građana srpskog porekla, što je za oko 18.000 više nego na prethodnom popisu.

Pozivajući se na podatke američkog Census Bureau, „Čikago glasnik“ navodi da je više od 66.000 Srba koji danas žive u SAD rođeno van Amerike.

Pojedine organizacije iz dijaspore procenjuju da broj ljudi srpskog porekla u SAD dostiže i milion, uključujući i one koji se na popisima izjašnjavaju kao Jugosloveni ili imaju mešovito poreklo. Samo u oblasti Čikaga, prema procenama portala Chicago.rs, živi između 300.000 i 400.000 ljudi srpskog porekla.

Protiv koga se vode postupci

Među osobama protiv kojih su do sada pokrenuti postupci nalaze se ljudi optuženi za:

prevare i lažno predstavljanje,

seksualno zlostavljanje maloletnika,

prikrivanje podrške terorističkim organizacijama ili drugih ozbiljnih krivičnih dela tokom procesa dobijanja državljanstva.

Američki zakon omogućava oduzimanje državljanstva ukoliko se utvrdi da je osoba dala lažne podatke tokom procesa naturalizacije ili da u trenutku dobijanja državljanstva nije ispunjavala zakonske uslove.

Zvaničnici Ministarstva pravde naglašavaju da se prioritet daje ozbiljnim slučajevima.

Ljudi koji su dobili kaznu za nepropisno parkiranje nisu oni na koje ćemo trošiti resurse. Fokusirani smo na osobe koje su počinile ozbiljne prevare na štetu SAD i koje su prikrile svoju kriminalnu prošlost - rekao je visoki zvaničnik Ministarstva pravde.

Šta se dešava ako neko izgubi državljanstvo

Ukoliko sud usvoji zahtev države, osoba se vraća na imigracioni status koji je imala pre sticanja državljanstva. U većini slučajeva to znači status stalnog rezidenta, ali u pojedinim situacijama može biti pokrenut i postupak deportacije.

Oduzimanje državljanstva ne odnosi se na osobe koje su rođene u SAD i koje su državljanstvo stekle samim rođenjem.

Istovremeno, Trampova administracija pokušava da ograniči i automatsko sticanje državljanstva po rođenju, a o tom pitanju bi uskoro trebalo da odlučuje i Vrhovni sud SAD.

(CNN, Blic)