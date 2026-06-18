U sarajevskom naselju Pofalići jutros se desio incident prilikom kojeg je povređen poštar dok je obavljao svoj posao.

Kako je rečeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, muškarac je povređen predmetom koji trenutno nije poznat.

- Što se tiče osobe koja ga je povredila, biće uključen Centar za mentalno zdravlje - naveli su iz sarajevske policije.

Kako su kazali očevici, poštar je povređen nožem u predelu plećke i bubrega, nakon što je došao na adresu. Ističu da je do napada došlo bez ikakvog razloga.

Pomahnitalog napadača savladao je službenik Federalne uprave policije, saznaje Avaz.

Prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, službenik FUP-a je reagovao iako nije bio na dužnosti, a događaj se desio u naselju gde on stanuje.

On je sačekao policijsku patrolu i muškarca predao policiji na dalje postupanje.

Alo/Klix/Avaz

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