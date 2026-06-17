Sanja Marinković važi za jednu od najpoznatijih voditeljki na ovim prostorima, iako je malo poznato čime je ranije želela da se bavi.

Govoreći o svom odrastanju, otkrila je niz do sada nepoznatih detalja iz privatnog života.

Rođena je u Beogradu, a tom prilikom je opisala i kako je izgledalo njeno detinjstvo.

- Beogradsko sam dete, majka mi je Zemunka, baka iz Gospodara Vučića, inače Dalmatinka, druga baka Beograđanka isto. Tata je završio Višu geodetsku, geometar je po struci. On je mladić sa Banovog brda. Tako da su svi odavde, treće koleno sam - rekla je voditeljka koja je krenula maminim stopama.

- Moja mama je bila balerina i voditelj i ja sam takođe bila balerina… U to vreme komunizma uopšte nije bilo popularno baviti se baletom, svi su igrali folklor. U mom razredu sve su devojčice igrale folklor, samo sam ja balet. To je uvek bilo nešto kao "vidi ova ide na balet". Onda kad je trebalo da se igra kolo, srećom mene je moj tata naučio da igram mimo svega– s ponosom je istakla voditeljka u emisiji "Iz profila".

Inače, voditeljka se razvela pre šest godina od Aleksandra Uhrina, a i dan danas nosi njegovo prezime.

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