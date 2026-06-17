U jednim beogradskim novinama osvanula je čitulja za Marija Đolovića (36), likvidiranog 7. juna u naselju Zona Franka u Barseloni.

- Maki naš, voljeni naš, bol za tobom je neprevaziđena, teža je od olova. Osmehu naš lepi, neka te anđeli čuvaju, a mi, koje si nesebično voleo, nosićemo te u svojim srcima zauvek - piše u čitulji koju potpisuju članovi porodice ubijenog Beograđanina. Oni su obavestili rodbinu i prijatelje da će mesto i vreme sahrane biti naknadno saopšteno.

Podsetimo, Đolović je likvidiran 7. juna oko 21 sat hicima iz pištolja. Njemu je, u dvorišnom delu zgrada, prišao muškarac i iz pištolja mu u leđa ispalio nekoliko hitaca, a zatim ga i overio. Posle ispaljenih hitaca, ubica je pobegao i za njim se traga.

Kako su pisali španski mediji, egzekutor je bio obučen u crno od glave do pete, visok oko 180 centimetara, krupne građe i ima oko 30 godina. Prema rečima očevidaca, oni su najpre začuli rafal, a onda su usledile uznemirujuće scene.

- Ubica je pucao u muškarca s leđa u unutrašnjem dvorištu zgrade u Ulici Karer de la Minerija, u Zoni Franka. Nakon što je muškarac pogođen, on je pao, a ubica mu je hladnokrvno prišao i ispalio još hitaca u njega dok je ležao. Praktično ga je overio, što jasno govori o tome da je imao nameru da ga ubije - opisali su očevici uznemirujuće scene iz Barselone.

Španski mediji pišu i da je Beograđanin još jedna žrtva u obračunu balkanskih kriminalnih grupa, odnosno kavačkog i škaljarskog klana. Naime, u Barseloni je pre samo dva meseca likvidiran i Krsto Vujić, zvani Terminator, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, a u leto prošle godine u istom gradu likvidiran je Filip Knežević, plaćeni ubica iz kavačkog klana.

Tri dana nakon ubistva Đolovića, u Barseloni je, takođe na ulici, likvidiran još jedan državljanin Srbije, čiji identitet još uvek nije saopšten, ali kako pišu španski mediji, radi se o visokopozicioniranom pripadniku balakanskog kartela za kojim je Belgija raspisala poternicu.

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