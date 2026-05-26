Tinejdžer (13) primljen je kasno sinoć na odeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.

Kako tvrdi "Telegraf.rs", dečak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu.

Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dečak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je tinejdžer zadobio po život opasne povrede još uvek nisu poznate.

Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dečak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla, ili je došlo do kontakta sa drugim vozilom čiji je vozač eventualno pobegao sa lica mesta.

O ovom stravičnom događaju odmah je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svedocima koji bi mogli da rasvetle šta se tačno dogodilo.

