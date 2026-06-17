Leđiba Ravlić, koja je osuđena na 45 godina zatvora zbog brutalnog ubistva snahe Nermine Krajine, preminula je 12. juna u pritvorskoj ćeliji Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Bila je nepokretna i u teškom zdravstvenom stanju, pa je nekoliko dana ranije iz KPZ Zenica prebačena u Sarajevo. Smrt je konstatovala Hitna služba, a tužilaštvo je izvršilo uviđaj i utvrdilo okolnosti.

Ravlićeva je zajedno sa sinom Goranom 2024. godine u Pofalićima na svirep način mučila snahu, a potom je usmrtila. Telo su danima krili u stanu, koristeći osveživače i mirisne sveće, dok su uz pomoć saučesnika nabavili sekiru, motornu testeru, noževe, mašinu za mlevenje mesa i druga sredstva kako bi uklonili tragove zločina.

Zvaničan uzrok smrti je prirodna smrt, potvrdio je direktor KPZ Sarajevo Munib Isaković.

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