Pred Apelacionim sudom u Beogradu danas bi trebalo da bude održana sednica u postupku protiv žene koja je prvostepeno osuđena na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog dva krivična dela teškog ubistva u pokušaju.

Prema prvostepenoj presudi, ona je 1. novembra 2019. godine svom emotivnom partneru, od kojeg je pozajmljivala novac, u pasulj sipala veću količinu lekova „bromazepam“, nakon što joj je, kako je navela, zapretio da će njenom sinu pokazati evidenciju o dugovanjima koju je vodio.

Sud je utvrdio da je muškarac nakon obroka izgubio svest, a da je optužena potom uzela dokumenta o dugovanju i napustila stan. Život mu je, prema nalazima veštaka, bio ozbiljno ugrožen zbog toksične koncentracije lekova u organizmu, a preživeo je zahvaljujući brzoj reakciji porodice i lekara.

Utvrđeno je da mu je dugovala oko 5.000 evra.

Samo 25 dana kasnije, prema presudi, žena je na sličan način pokušala da otruje još jednog muškarca u Železniku. Do njega je došla preko poznanice koja joj je rekla da traži osobu za održavanje domaćinstva. Nakon što joj je domaćin poslužio kafu, ona je, kako navodi sud, u njegov napitak sipala „bromazepam“, a zatim zamenila šoljice.

Kada je muškarac izgubio svest, iz njegovog novčanika uzela je oko 6.000 dinara, a potom pokušala da obije vitrinu u potrazi za dodatnim novcem. Onesvešćenog muškarca pronašao je njegov maloletni unuk i obavestio porodicu.

Tokom suđenja optužena je priznala da je oba muškarca uspavala lekovima, ali je negirala da je imala nameru da ih ubije.

– To što sam uradila je za svaku osudu. Kajaću se dok sam živa. Nisam želela nikoga da ubijem – rekla je u svojoj odbrani.

Navela je da je partneru u pasulj stavila tri tablete bromazepama kako bi zaspao, dok bi ona uzela papir na kojem je beležio njena dugovanja. Za drugi slučaj ispričala je da je želela da ukrade novac iz novčanika muškarca kojeg je prethodno upoznala.

Ćerka njenog emotivnog partnera tokom postupka izjavila je da je njen otac preminuo sedam meseci nakon trovanja, tvrdeći da se nikada nije oporavio od posledica koje je ostavio incident.

Sa druge strane, sin drugog oštećenog naveo je da se njegov otac oporavio, iako je nekoliko dana proveo u komi, te da nije želeo da protiv optužene pokreće privatnu tužbu.

Odluku o žalbama i pravosnažnoj presudi doneće Apelacioni sud nakon razmatranja svih navoda stranaka u postupku.

Alo/Blic