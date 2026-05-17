Direktor policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu povodom opsežne potrage za Kristijanom Aleksićem (50), osumnjičenim za ubistvo devetnaestogodišnjeg mladića u Drnišu.

Milina je istakao da je mlad život surovo okončan i da je policija hitno reagovala, poslavši sve raspoložive snage na lice mesta, uključujući hitnu i specijalnu policiju iz više odeljenja. Uprkos intenzivnim merama i koordinaciji, počinilac još nije pronađen, a u potrazi se koriste helikopteri, dronovi i psi tragači.

Direktor policije pozvao je građane Drniša i okoline na maksimalan oprez i apelovao da se uopšte ne približavaju beguncu jer je osoba verovatno naoružana. Ukoliko se osumnjičeni primeti, građani treba odmah da se sklone na bezbedno mesto i obaveste policiju pozivom na 192. Zbog vanrednog stanja i opsežne policijske operacije, stanovnicima se savetuje da ostanu u zatvorenom prostoru, a nastava u školama i vrtićima je otkazana.

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu. Aleksić ga je usmrtio sa više hitaca, a zatim napustio mesto događaja. Prema rečima komšija, osumnjičeni je izašao iz kuće naoružan, noseći kofer i ranac pun hrane, što ukazuje da je planirao bekstvo.

Milina je naglasio da policija proverava sve tragove i demantovao pojedine medijske navode, poput tvrdnji da je Aleksić imao spisak ljudi za likvidaciju ili da je pisao grafite sa pretnjama smrću. Potvrdio je, međutim, da osumnjičeni ima ozbiljan krivični dosije – pet pravosnažnih presuda, uključujući kaznu zatvora od 15 godina za ubistvo 22-godišnje žene.

Podsetio je da je Aleksić još 1994. godine brutalno ubio devojku sa 17 uboda nožem, a da su njegovi psihički problemi pominjani i ranije. Pre tri godine kod njega je pronađeno ilegalno oružje, podignuta je optužnica, ali postupak još nije počeo.

U nastavku potrage, policija je formirala usku i široku zonu pretrage, koristeći termovizijske kamere i svu raspoloživu opremu. Milina je potvrdio da zločin nije izvršen automatskom puškom, već ručno izrađenim vatrenim oružjem.

Meštani Drniša tvrde da su godinama živeli u strahu od Aleksića. Jedan konobar rekao je da je „sistem jedini krivac“, dok su drugi naveli da je osumnjičeni ranije otvoreno pretio ljudima po gradu.

