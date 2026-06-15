Treće osnovno javno tužilaštvo u Beorgadu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana B.G. (47), osumnjičenom da je pretukao svoju suprugu pred ćerkom, kao i da je držao drogu za sopstvenu upotrebu.

Tužilaštvo je sudu sudu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na oštećenu i svedoke, kao i da u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iznoseći svoju odbranu osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici neće izjašnjavati, dok je priznao izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

On je osumnjičen da je 12. juna na Novom Beogradu tukao svoju suprugu, što je policiji prijavila njihova maloletna ćerka.

Pored toga u stanu su pronađeni marihuana i amfetamin i on je osumnjičen i da je za sopstvenu upotrebu držao drogu.