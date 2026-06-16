Tri osobe bile su osumnjičene za ubistvo A. L. (40), koji je brutalno pretučen u niškom naselju Beograd mala, kao i za napad u kojem je ranjen Š. A. (50), koji je kasnije podlegao povredama u niškom Kliničkom centru.

Krvavi obračun dogodio se u Moravskoj ulici, kod broja 43. Prema navodima iz tadašnjeg izveštaja, ispred kuće je asfalt bio prekriven krvlju, dok su uplašene komšije odbijale da detaljno govore o onome što se dogodilo.

Jedna od komšinica tada je kratko rekla:

– Samo smo čuli dva pucnja. Napadač je došao automobilom. Posle je bila opšta gužva – kazala je mlada Romkinja.

Prema tadašnjim navodima, A. L. je tog dana došao u kuću u Moravskoj ulici, gde je izbio sukob. Istražni sudija koji je obavio uviđaj tada je za „Alo!“ rekao:

– Ubijeni je došao u kuću u Moravskoj, kako se tvrdi, naoružan, i u dvorištu ranio muškara. Posle toga je izašao na ulicu, a pokojni Aladin je ubijen tupim predmetom – rekao je sudija R. M.

Rezultati obdukcije tada su se još čekali, ali je nezvanično objavljeno da je A. L. bio toliko brutalno pretučen da su mu od batina oba oka ispala iz glave.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do tragedije je navodno došlo zbog svađe oko toga čiji je konj jači. Policija je proveravala čime je sve žrtva udarana, a pominjalo se da su u tuči korišćeni motika i drugi predmeti. Na mestu obračuna pronađene su i dve čaure.

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