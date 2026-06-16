Požar koji je izbio u tržnom centru „Enjub“ uspešno je lokalizovan, a opasnosti od njegovog ponovnog širenja više nema, izjavio je šef smene Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Konjević.

Kako je naveo, na terenu se i dalje nalazi jedno vatrogasno vozilo koje preventivno kontroliše lokale zbog mogućih skrivenih žarišta.

– Situacija je bila veoma ozbiljna jer se ovakve vrste požara teško gase. Zahvaljujući brzoj reakciji i velikom angažovanju vatrogasaca, požar je uspešno lokalizovan – rekao je Konjević.

U gašenju vatrene stihije učestvovalo je 45 vatrogasaca sa 14 vozila, a tokom intervencije lakše su povređena trojica pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Dojava o požaru stigla je Operativnom centru Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd oko 17 časova, a prve ekipe na lice mesta stigle su za svega četiri minuta. Međutim, vatra je u tom trenutku već bila u razbuktaloj fazi i zahvatila je krovnu konstrukciju, kao i izloge više lokala.

Prema prvim procenama, u požaru je izgorelo oko 60 od ukupno 400 lokala koliko ih ima u tržnom centru.

– Lokali su bili puni lako zapaljive robe, kao i potkrovnih prostora iznad njih, zbog čega se vatra veoma brzo širila. Građani često ne vide vatrogasce koji se nalaze unutar objekta, gde se vodi najteža borba sa vatrom, pa stiču utisak da ih nema dovoljno na terenu – objasnio je Konjević.

Uzrok požara za sada nije poznat, a istragu će sprovesti specijalizovane ekipe Policijske uprave Beograd koje će utvrditi kako je došlo do izbijanja vatre.

Konjević je apelovao na građane da u slučaju požara u tržnim centrima strogo poštuju bezbednosne procedure.

– Čim se oglasi alarm za požar, građani treba odmah da krenu ka najbližem i najbezbednijem izlazu. Pravovremena evakuacija je od ključnog značaja za bezbednost svih prisutnih – poručio je on.