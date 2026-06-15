Scene životinja gotovo uvek privlače veliku pažnju na društvenim mrežama, a jedna vlasnica pačića uspela je da oduševi milione ljudi sasvim običnom kućnom rutinom. Video prikazuje kako izgleda vreme kupanja za njenih šest malih ljubimaca i brzo je postao viralan na TikToku.

Mali kućni “spa” za pačiće

Vlasnica je za svoje pačiće pripremila veliku činiju vode i prostirku u obliku patke. Čim ih je unela u kuhinju, mali žuti pačići nisu dugo oklevali – jedan po jedan su ulazili u vodu i uživali u kupanju.

Scena je oduševila gledaoce zbog njihove opuštenosti i simpatičnog ponašanja tokom “spa tretmana”.

Jedno pače koje nije htelo da izađe iz vode

Nakon što je vreme za kupanje završeno, vlasnica je počela pažljivo da ih vadi i suši. Međutim, jedno pače je imalo drugačije planove.

Svaki put kada bi pokušala da ga uhvati, ono bi se izvijalo i vraćalo u činiju, kao da ne želi da napusti improvizovani bazen. Ovaj trenutak postao je najzabavniji deo videa, a na kraju je vlasnica ipak uspela da ga izvuče i pokaže kameri.

Milioni pregleda i reakcije gledalaca

Video je prikupio više od osam miliona pregleda, a komentari korisnika društvenih mreža bili su puni oduševljenja i humora. Neki su priznali da su u početku mislili da se radi o pripremi kupke za čoveka, dok su drugi pisali da bi rado “zamenili mesto” sa pačićima.

Zašto patke vole vodu

Kupanje za patke nije samo igra, već i važan deo njihove nege. Dok su u vodi, one čiste svoje perje i raspoređuju prirodna ulja koja im pomažu da ostanu suve i zaštićene.