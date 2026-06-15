U Tihom okeanu trenutno se budi klimatski poremećaj zbog kojeg prognostičari već koriste zastrašujući nadimak "Godzila El Ninjo". Ovaj izraz postao je popularan tokom razornog El Ninja 2015/2016. godine, jednog od najsnažnijih u istoriji.

Danas, dok temperature okeana ponovo divljaju, svetske meteorološke agencije sa velikom sigurnošću najavljuju povratak ovog fenomena u centar pažnje.

Meteorolozi širom planete pažljivo prate tropski Pacifik, a pojedina upozorenja sugerišu da bi predstojeća 2027. godina mogla postati najtoplija godina u istoriji merenja. Zbog odloženog efekta koji ovaj fenomen ima na atmosferu, stručnjaci poput klimatskog ekonomiste sa Stanforda Maršala Berka, ali i Svetska meteorološka organizacija (WMO) i britanski Met Office, slažu se da nas očekuje istorijski toplotni talas.

El Ninjo je prirodni klimatski obrazac koji velikom delu Australije, ali i drugim delovima sveta, donosi ekstremne vrućine, sušu i povećan rizik od šumskih požara. Ovaj predstojeći sistem dolazi nakon nekoliko neuobičajeno vlažnih godina koje je izazvala La Ninja. Klimatolozi stoga upozoravaju da bi regioni koji su nedavno trpeli poplave mogli naglo preći u potpuno suprotnu krajnost: ozbiljan nedostatak vode.

Iako El Ninjo ne garantuje katastrofalnu sušu u svakom delu planete, on drastično povećava verovatnoću ekstremnih temperatura. Tajming je posebno zabrinjavajući jer se svet već nalazi u fazi opasnog pregrevanja. Prema podacima WMO-a, protekla decenija bila je najtoplija u istoriji, a globalne temperature već se kreću oko 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa.

Naučnici napominju da sam El Ninjo nije direktna posledica klimatskih promena; reč je o fenomenu koji ciklično postoji hiljadama godina. Međutim, ključna razlika je u tome što današnji El Ninjo dolazi u svet koji je već znatno topliji nego pre nekoliko decenija. To znači da se osnovnom trendu globalnog zagrevanja pridodaje prirodni uticaj ovog fenomena, zbog čega će budući udari biti daleko ekstremniji.

Da li će ovaj predstojeći talas opravdati nadimak "Godzila", tek će se videti jer prognostički modeli još uvek variraju u procenama njegove konačne snage. Ipak, podaci iz poslednjih 70 godina jasno pokazuju da su toplotni talasi sve češći i intenzivniji, sezone požara sve duže, a okeani se zagrevaju brže nego ikada ranije.

Telegraf / News.com.au