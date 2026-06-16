Stravičan požar izbio je juče ujutru, nešto posle 6 časova, u tržnom centru „Enjub“ u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u kojem je u potpunosti izgoreo veliki broj radnji. Vatrena stihija se brzinom munje proširila na krovnu konstrukciju i unutrašnjost objekta, ostavljajući iza sebe pustoš i zgarište, dok su preplašeni stanari okolnih zgrada u šoku posmatrali dramu koja se odvijala pred njihovim očima.

Gust crni dim brzo je prekrio ceo Blok 45 i bio je vidljiv iz gotovo svih delova prestonice. Zbog ogromne koncentracije dima i neprijatnog mirisa paljevine koji se širio naseljem, nadležne službe su hitno apelovale na stanare koji žive u blizini da odmah zatvore svoje prozore i da bez preke potrebe nipošto ne izlaze iz svojih domova.

Saobraćaj u Ulici Jurija Gagarina momentalno je bio paralisan i odvijao se otežano jer su policijske patrole odmah blokirale sve prilaze i ključne tačke kako bi omogućile nesmetan prolaz vatrogasnim ekipama koje su se neprekidno smenjivale. Broj vatrogasnih vozila na terenu povećavao se iz minuta u minut, budući da prve ekipe zbog siline i brzine širenja plamena nikako nisu mogle same da lokalizuju buktinju.

Ukupno 45 vatrogasaca-spasilaca sa 14 vatrogasnih vozila satima je vodilo lavovsku borbu protiv vatrene stihije koja je pretila da proguta čitav kompleks. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade gasili su vatru iz više pravaca, a u pomoć su pozvana i posebna vozila sa kranom kako bi se voda bacala sa velike visine direktno na krov koji je uveliko popuštao pod naletom stravične toplote.

Gašenje požara dodatno je otežavala sama konstrukcija objekta, koja je napravljena tako da je pristup glavnom žarištu u unutrašnjosti bio izuzetno komplikovan i rizičan za same spasioce. Tokom ove dramatične intervencije, dva pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd su lakše povređena. Komandant brigade Dragan Miković izjavio je da je požar stavljen pod kontrolu, te da među civilnim stanovništvom nema povređenih, ali da su dva hrabra vatrogasca zadobila ogrebotine od stakla koje je pucalo usled visoke temperature, pri čemu je jedan od njih lakše povredio palac. Povređenima je odmah na licu mesta ukazana adekvatna pomoć.

Oko zapaljenog tržnog centra tokom jučerašnjeg dana okupio se veliki broj očevidaca i preplašenih stanara koji su sa maskama i maramama preko lica posmatrali dramu. Među njima je bila i jedna uplakana devojka koja je kroz suze i jecaje nemo posmatrala uništenu porodičnu imovinu.

- Ovde je lokal mojih roditelja. Godinama su mukotrpno radili i ulagali sve što imamo u ovaj posao, a sada su u jednom sekundu ostali bez ičega, sve im je izgorelo – rekla je ona za medije kroz plač.

Ostali okupljeni stanari Bloka 45 naveli su za medije da ih ovaj incident, nažalost, nimalo ne iznenađuje jer je tržni centar već godinama bio potpuno zapušten.

- Vatrogasci se od ranog jutra lavovski bore, ali vatra ne posustaje lako. Cela konstrukcija tržnog centra sada deluje toliko sablasno i nestabilno da imamo osećaj kao da će se svakog časa srušiti pred našim očima – navela je jedna Novobeograđanka.

Nadležne inspekcije i policijske službe obaviće detaljan uviđaj čim se za to steknu svi bezbednosni uslovi na terenu, kako bi se zvanično utvrdio tačan uzrok ove katastrofe koja je ostavila brojne porodice bez jedinog izvora prihoda.

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