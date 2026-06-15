Jedan od najpotresnijih slučajeva koji je početkom dvehiljaditih godina uznemirio javnost dogodio se u novembru 2005. godine, kada je ubijena dvadesetjednogodišnja studentkinja Branka Đukić. Zločin koji je potresao čitav region dugo je bio tema medija zbog brutalnosti, ali i pitanja da li je tragedija mogla da bude sprečena.

Branka je bila studentkinja iz Foče, poznata kao vredna i povučena devojka koja je pred sobom imala budućnost. Kobnog dana krenula je na fakultet, ne sluteći da će joj to biti poslednje putovanje.

Za njeno ubistvo osuđen je tadašnji policajac Dragan Paravinja, koji je prema navodima istrage bio opsednut devojkom. Iako je ona pokušavala da izbegne kontakt s njim, njegovo ponašanje postajalo je sve nametljivije.

Prema utvrđenim činjenicama, Paravinja je kobnog dana presreo Branku, a zatim je odveo na osamljeno mesto gde ju je ubio. Njeno telo pronađeno je nakon intenzivne potrage, a vest o zločinu izazvala je šok među građanima.

Ono što je dodatno uznemirilo javnost jeste činjenica da su pojedini poznanici tvrdili da je Branka ranije strahovala od osumnjičenog i da je njegovo ponašanje izazivalo nelagodu. Upravo zbog toga godinama su se postavljala pitanja da li su institucije mogle ranije da reaguju i spreče tragediju.

Slučaj je izazvao veliku pažnju i zbog činjenice da je osumnjičeni bio pripadnik policije, pa je javnost zahtevala odgovore kako je osoba koja je trebalo da štiti građane postala izvršilac jednog od najtežih zločina.

Iako je pravosnažnom presudom slučaj dobio sudski epilog, mnogi i danas smatraju da je ostalo mnogo neodgovorenih pitanja o motivima i okolnostima koje su dovele do ubistva mlade studentkinje.

Više od dve decenije kasnije, ime Branke Đukić ostalo je simbol jedne prekinute mladosti i opomena koliko opsesija, ljubomora i nekontrolisano ponašanje mogu da imaju tragične posledice. Njena sudbina i danas se pamti kao jedan od najpotresnijih slučajeva iz crne hronike na prostoru bivše Jugoslavije.