Dušanka Stanić i njena sestra Svetlana koje su bile zatvorene u koncentracionim logorima, svedočile su tada o svom iskustvu na panel diskusiji „Mi govorimo, jer oni ne mogu - glasovi koje treba čuti“- svedočanstva svedoka i žrtava rata u BiH, koja se održava u Njujorku u organizaciji Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama.

- U logoru smo bili 13 meseci, žene, deca i starije osobe. Bili smo gladni i uplašeni. Vojnici su dolazili da nas muče svakog bogovetnog dana. Provocirali su nas. Poređali bi nas za streljanje i tražili od nas da dignemo ruke u vis. Davali su ponudu i majkama sa decom da biraju da li da prvo ubiju njih ili decu. Molila sam se i nadala da ćemo da preživimo i da će sve biti kao pre rata. Ali postalo je još gore - ispričala je Dušanka svoja iskustva iz logora.