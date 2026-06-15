Kada je početkom 2019. godine u porodičnoj kući u mestu Palovec kod Čakovca pronađeno telo žene u zamrzivaču, region je ostao u šoku. Ispostavilo se da je reč o Jasmini Dominić, koja je nestala još 2000. godine.

Porodica je godinama tvrdila da je Jasmina otišla od kuće i da se više nije javljala. Njeni prijatelji i poznanici nisu mogli da veruju da je jednostavno nestala bez traga, ali konkretnih dokaza nije bilo.

Sve se promenilo gotovo dve decenije kasnije, kada je u zamrzivaču porodične kuće pronađeno njeno telo. Ubrzo je pod sumnju došla njena sestra, Smiljana Srnec.

Prema optužnici, između sestara je došlo do sukoba u leto 2000. godine. Istražitelji su tvrdili da je tokom svađe Jasmina usmrćena, a da je njeno telo potom sakriveno u velikom zamrzivaču u pomoćnoj prostoriji kuće.

Ono što je šokiralo javnost nije bio samo zločin, već činjenica da je telo ostalo skriveno gotovo 19 godina. Za to vreme članovi porodice živeli su u istoj kući, dok su komšije verovale da je Jasmina jednostavno otišla u inostranstvo.

Tokom suđenja pojavili su se brojni detalji koji su dodatno produbili misteriju. Postavljala su se pitanja kako je moguće da niko godinama nije otkrio telo i da li je još neko znao šta se krije u kući.

Slučaj je izazvao ogromnu pažnju medija širom regiona, a mnogi su ga nazvali jednim od najjezivijih zločina u novijoj istoriji Hrvatske.

Iako je sudski postupak kasnije dobio epilog, priča o Jasmini Dominić ostala je sinonim za porodičnu tajnu, misteriju i zločin koji je gotovo dve decenije bio skriven od javnosti.

Epilog slučaja bio je da je Smiljana Srnec 2020. godine proglašena krivom za ubistvo svoje sestre Jasmine Dominić i osuđena na 15 godina zatvora. Sud je utvrdio da je Jasminu tokom leta 2000. godine usmrtila sa više udaraca tupim predmetom u glavu, a potom njeno telo sakrila u zamrzivač u porodičnoj kući, gde je ostalo gotovo 19 godina.

Presuda je 2021. godine postala pravosnažna nakon što je Vrhovni sud Hrvatske odbio njenu žalbu i potvrdio kaznu od 15 godina zatvora.

Međutim, ni nakon presude nisu razjašnjena sva pitanja.

Tokom suđenja odbrana je ukazivala na tragove neidentifikovane muške DNK i pojedine neobjašnjene detalje sa mesta zločina, zbog čega su se godinama pojavljivale teorije da je možda još neko znao za zločin ili učestvovao u prikrivanju tela. Sud ipak nije našao dokaze koji bi upućivali na drugog počinioca.

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je činjenica da je 2023. godine privremeno puštena iz zatvora na nekoliko meseci zbog zdravstvenih razloga, nakon čega se vratila na izdržavanje kazne.