Državljanin Srbije M.V. (57) osuđen je na kaznu zatvora od 15 dana zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Kako se navodi, M.V. je 12. juna oko 18 časova na lokalnom putu u Budvi upravljao putničkim vozilom sa 2,28 g/kg alkohola u organizmu.

Zbog visoke koncentracije alkohola u krvi, policija ga je isključila iz saobraćaja, lišila slobode i u zakonskom roku privela nadležnom sudu.

Sud je saopštio da je, kao strani državljanin, odmah po izricanju presude upućen u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu na izdržavanje kazne.

Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i zabrana upravljanja motornim vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri meseca, koju će sprovesti Uprava policije nakon odslužene kazne.