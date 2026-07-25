Tokom skupa koji je okupio građane Lazarevca predsednica te gradske opštine Anđela Pejović rekla je medijima da je cilj današnjeg okupljanja da se kroz razgovor građani prisete kako su stvari izgledale u prošlosti, a kako izgledaju danas.

- Danas smo se okupili da zajedno sa našim sugrađanima razgovaramo, da se prisetimo nekih stvari kako su izgledale nekada, a kako izgledaju danas. Ispred nas se nalaze fotografije koje su rezultat odgovornog rada, truda i jedne odgovorne politike koja je dovela do toga da imamo obnovljene škole, novo vanbolničko porodilište, upravnu zgradu u okviru policijske stanice, kilometre novih puteva, saobraćajnica, i svega onog što je potrebno za jedan normalan život u opštini Lazarevac - navela je ona.

Najavila je da će aktuelna vlast nastaviti da radi na realizaciji započetih projekata, ali i na pokretanju novih projekata.

- Mi ćemo nastaviti da se trudimo, pred nama su novi izazovi i neke nove aktivnosti kako bismo dovršili započete projekte, ali i pokrenuli neke nove - rekla je Pejovićeva.

Istakla je da je važno da građani budu ujedinjeni i složni jer jedino na taj način Srbija može da ide putem daljeg razvoja i novih investicija.

- Drago mi je što smo se danas družili sa našim sugrađanima, jer ovo je jedna divna poruka: da zajedno, ujedinjeni i složni, možemo ići putem daljeg razvoja, novih investicija, ali i stvaranja novog Lazarevca koji će biti još bolje mesto za život. I zato, "Ujedinjena Srbija" nije samo slogan, to je jedna snažna poruka da ćemo odgovorno, zajedno, uz podršku Grada Beograda i Vlade Srbije, stvoriti Lazarevac kao još bolje mesto za život svih naših sugrađana - zaključila je Pejovićeva.

Na bilbordima sa fotografijama su predstavljeni završeni projekti u Lazarevcu, među kojima i projekat rekonstrukcije vanbolničkog porodilišta, osnovnih škola "Slobodan Penezić Krcun", "Vojislav Voka Savić" i "Mihajlo Mladenović Selja". Predstavljeni su i završeni radovi na Domu kulture u Mesnoj zajednici Mirosaljci, pijaci i dnevnom boravku u Lazarevcu, kao i uređenja Železničke ulice i Ulice Milovana Lazarevića.