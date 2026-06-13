Ribari iz Varne doživeli su jedan od najimpresivnijih trenutaka u svom ribolovačkom iskustvu nakon što su na Dunavu ulovili džinovskog evropskog soma dužine oko 280 centimetara. Ovaj izuzetno veliki primerak odmah je privukao pažnju kako lokalne ribolovačke zajednice, tako i stručnjaka, jer se svrstava među najveće zabeležene ulove u ovom delu reke u poslednjih nekoliko godina.

Iako riba nije precizno izmerena na licu mesta, procene ribara i svedoka ukazuju da bi njena težina mogla da prelazi 150 kilograma, što je čini pravim rečnim gigantom. Ovakve dimenzije nisu uobičajene, čak ni za evropskog soma, koji je poznat kao jedan od najvećih slatkovodnih predatora u evropskim rekama.

Borba sa ovim primerkom trajala je nekoliko minuta, ali je prema rečima ribara delovala znatno duže zbog intenziteta i snage koju je riba pokazivala. Tokom izvlačenja, som je više puta povukao gotovo celu strunu sa mašinice, što je ozbiljno testiralo i kvalitet opreme i iskustvo ljudi koji su učestvovali u ribolovu. Ribari navode da je svaki pokušaj približavanja obali zahtevao dodatni napor, jer se riba izuzetno snažno opirala i koristila svoju masu kako bi se oslobodila.

Stručnjaci za ihtiologiju ističu da evropski somovi ove veličine predstavljaju pravu retkost. Prema dostupnim podacima i tabelama rasta, primerci dužine između 250 i 260 centimetara najčešće imaju težinu od 110 do 135 kilograma i starost veću od 35 godina. Na osnovu toga, pretpostavlja se da bi ulovljeni som mogao biti još stariji i teži od prosečnih vrednosti, što dodatno povećava njegov značaj.

Evropski som (Silurus glanis) poznat je po svojoj dugovečnosti, snazi i sposobnosti da naraste do impresivnih dimenzija, posebno u velikim rečnim sistemima kao što je Dunav. U takvom okruženju, ovi predatori igraju važnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže, ali su istovremeno i izazov za ribolovce zbog svoje snage i nepredvidivog ponašanja.

Ovaj ulov već se opisuje kao jedan od najznačajnijih ribolovačkih uspeha u regionu u poslednje vreme. Ribari iz Varne ističu da će im ovaj događaj ostati u trajnom sećanju, ne samo zbog veličine ribe, već i zbog same borbe koja je zahtevala strpljenje, iskustvo i izdržljivost.

Dunav je još jednom potvrdio svoj status jedne od najbogatijih i najnepredvidivijih reka u Evropi, u kojoj se i dalje mogu pronaći primerci koji iznenađuju čak i najiskusnije ribolovce. Ovakvi trenuci podsećaju koliko priroda još uvek krije iznenađenja i koliko su pojedini delovi rečnih sistema i dalje dom impresivnim i starim ribljim populacijama koje retko dolaze u kontakt sa čovekom.