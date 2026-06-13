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Borba za pamćenje: Iz Dunava izvučen monstrum od skoro 3 metra - vukao strunu kao da je od papira!
Ribari iz Varne doživeli su jedan od najimpresivnijih trenutaka u svom ribolovačkom iskustvu nakon što su na Dunavu ulovili džinovskog evropskog soma dužine oko 280 centimetara.
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