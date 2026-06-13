Ukrajinske odbrambene snage su tokom noći pogodile postrojenje za pripremu i pumpanje nafte u Kotovu, u Volgogradskoj oblasti Ruske Federacije, kao i niz drugih ciljeva, objavio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
“Cilj je pogođen i potvrđen je požar na teritoriji postrojenja“, navodi se u saopštenju ukrajinske vojske objavljenom na Fejsbuku.
Prema navodima Generalštaba, pogođeni objekat obezbeđuje pripremu, transport i pumpanje nafte kroz glavne cevovode do rafinerija i ruske izvozne infrastrukture.
Ovo postrojenje posebno sakuplja i priprema naftu sa Korobkovskog naftno-gasnog polja i susednih polja u Volgogradskoj i Astrahanskoj oblasti, kao i Republici Kalmikiji, prenela je agencija Ukrinform.
Kako je saopštila ukrajinska vojska, pogođeni su i komandni punktovi ruskih trupa u Soledarskom okrugu Donjecke oblasti i Gornjoj Krinici u Zaporoškoj oblasti.
Na meti napada našli su se i ruski kontrolni punktovi dronova u oblastima Horomne, Brijanska, Verhnja Krinice i Zaporožja, kao i u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti, i Novomikolajevki.
U saopštenju oružanih snaga Ukrajine dodaje se da su gađane i ruske trupe u Kolotilivki, Belgorodskoj, Donjeckoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Brijanskoj oblasti, kao i Soledaru i Uspenivki, preneo je Ukrinform.
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