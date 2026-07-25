Policijska uprava vukovarsko-sremska saopštila je da je u Vinkovcima u subotu oko 15.35 sati pronađeno telo uz reku Bosut.

Mrtvog čoveka su pronašli policijski službenici Policijske stanice Vinkovci. Na osnovu naloga nadležnog državnog tužilaštva i uz stručnu pomoć mrtvozornika, na mestu događaja obavljen je uviđaj.

Kako se saznaje, tom prilikom nisu utvrđeni elementi krivičnog dela.

Tokom policijskog postupanja utvrđen je identitet nastradalog, a radi se o muškarcu starom 44 godine iz Vinkovaca, navode iz policije.

Alo/Jutarnji list

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